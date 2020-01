Fikk fremmedes kamerabilder i Nest Hub

Google har stengt av integrasjonen mellom Xiaomi og Google Home og Assistant, etter at en bruker av et Xiaomi-kamera skal ha fått opp fremmedes kamerabilder i sin Google Nest Hub.

Det var en reddit-bruker som rapporterte om hendelsen, og publiserte både video og stillbilder av hvordan han fikk opp andres bilder da han forsøkte å strømme fra sitt eget kamera til Nest Hub.

Bildene er åpenbart fra folks hjem, blant annet overvåkningsbilder fra en eldre mann som sover i en stol, og en baby i en sprinkelseng.

Kameraet skal ha vært et Xiaomi Mijia 1080p Smart IP Security Camera.

Siden reddit-posten er den eneste kilden til det påståtte sikkerhetsbruddet er det vanskelig å verifisere, men det er tydelig at Google tar det alvorlig: En Google-ansatt kommenterer på reddit-posten at hun vil etterforske saken, før Google omtrent en time senere bekrefter til nettsiden Android Police at integreringen med Xiaomi har blitt frakoblet mens det jobbes med en løsning.

– Vi er klar over problemet, og er i kontakt med Xiaomi for å jobbe med en løsning. I mellomtiden har vi koblet fra Xiaomi-integrasjoner på våre enheter, uttaler Google.