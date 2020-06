Køene hopet seg opp da IT-selskapet feiltolket de tekniske spesifikasjonene

En feil i danskenes grensekontrollsystem har ført til at over halvparten av danske passkontroller har blitt utført manuelt. Det har sørget for køer i passkontrollen og større arbeidspress på danske grensevakter. Det skriver Version2.

Problemet skyldes en svakhet i et elektronisk visuminformasjonssystem. IT-systemet er levert av det statlige selskapet NNIT, og selskapet skal ha feiltolket de tekniske spesifikasjonene da systemet ble utviklet.

Enorm feilrate

Gjennom IT-systemet deler danske myndigheter informasjon om sine innbyggere med resten av de europeiske landene.

Systemet skulle i utgangspunktet gi enklere innreise til Danmark gjennom schengensamarbeidet.

Men sånn skulle det vise seg å ikke bli.

Systemet har nemlig vært ridd av problemer siden det ble innført i grensekontrollen i Danmark. I 2018 og 2019 feilet systemet i hele 64 prosent av passkontrollene.

De fleste grensepasseringene måtte dermed utføres manuelt.

Trodde det var skannerne

Det danske Rikspolitiet uttrykte tidlig bekymring over feilraten, og etter omfattende undersøkelser trodde man først at feilen skyldtes fingeravtrykkskannerne som blir brukt å identifisere eieren av passet.

Det skulle vise seg å ikke stemme. De danske grensevaktene innførte nemlig en haug med tiltak for å holde skannerne feilfrie, uten at det hjalp.

Etter en nøye gjennomgang av hele systemarkitekturen, skulle det vise seg at problemet lå i IT-systemet levert av den statlige systemleverandøren.

– Beklagelig lang tid

Det danske Rikspolitiet mener NNIT har feiltolket de tekniske spesifikasjonene når de har utviklet systemet, og at feiltolkningen har ført til den forhøyde arbeidsmengden for danske grensekontrollører.

I stede for å avfeie for dårlige fingeravtrykk direkte, har IT-systemet sendt fingeravtrykkene videre til analyse i den tekniske løsningen, før der har feilet.

Danskene er nå i gang med å utbedre problemet, og skannerne vil ikke lenger sende for dårlige fingeravtrykk videre til IT-løsningen.

– Det er beklagelig at det har tatt så lang tid å identifisere systemfeilen, skriver det danske Rikspolitiet i en rapport Version2 har fått tilgang til.