Filmtjeneste «tvinger» kunder til å se reklame ved å spore øynene deres

De fleste mennesker har en naturlig tilbøyelighet til å hoppe over reklamer hvis du får sjansen – noe som er grunnen til at mye reklame ikke er mulig å unngå, for eksempel hos tjenester som YouTube. Én tjeneste har nå gått enda litt lengre i å «tvinge» kunder til faktisk å se på reklamen, skriver The Independent.

Moviepass, en abonnementstjeneste for kinofilmer, har nemlig lansert en løsning som innebærer å spore øynene til brukerne for å sikre at kundene ser reklamene. Det var nettstedet Vice som først rapporterte om saken.

Brukes til å tjene virtuell valuta

Den nye løsningen er et ledd i den nye utgaven av tjenesten, Moviepass 2.0, som kom på plass etter at den første utgaven av tjenesten gikk konkurs. Den nye versjonen innebærer at brukere kan opptjene virtuell valuta som kan brukes på filmer ved å se reklamer i en app på mobilen.

Systemet fungerer ved å bruke mobilkameraet til å spore øynene til brukeren mens reklamene ruller i appen. Dersom brukeren ser i en annen retning, eller legger fra seg mobilen, vil avspillingen av reklamen simpelthen stoppe opp.

– Når jeg ser på det, spilles det av. Men om jeg stopper, settes innholdet på pause.[...] Akkurat nå blir 70 prosent av videoreklame ikke sett. Dette er en måte for annonsører å oppnå påvirkningen de er ute etter, sa Moviepass-grunnleggeren Stacey Spikes under en presentasjon i februar.

Løsningen beskrives av grunnleggeren som en form for «transaksjon» hvor brukeren får betaling for å se «preshow»-klipp, som tjenesten kaller det. Når man har fullført et klipp, legges virtuell valuta inn i en egen privat lommebok.

Web3-basert

Ifølge Spikes er personvernet ivaretatt ved at alt foregår lokalt på mobilen, og ingen data sendes til nettskyen eller andre tredjeparter. Moviepass 2.0-løsningen skal basere seg på den gryende Web3-standarden, som er ment å gi brukere større kontroll over digitale tjenester gjennom desentralisering og blokkjedeteknologi.

På hjemmesiden beskrives Moviepass 2.0 som et innovativt system som skal legge til rette for «dynamisk» billettprising og sentralisert, «smart» annonsering som selskapet håper skal bli fremtiden innen kino. Hvorvidt man vil oppnå disse ambisjonene, gjenstår selvsagt å se.

Moviepass startet opp i 2011, men ble først populært i 2016, da kunder kunne betale en fast pris for et ubegrenset antall kinofilmer. Modellen var imidlertid ikke bærekraftig og gikk konkurs i 2019, før den nå altså har gjenoppstått i ny drakt.

Tjenesten betjener i utgangspunktet kun kunder i USA, men det er ikke utenkelig at konseptet kan inspirere andre tjenester også i andre land.