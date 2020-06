Finn.no kjøper seg inn i Videocation

Finn.no kjøper opp rundt ti prosent av den norske læringsplattformen Videocation, melder sistnevnte i en pressemelding.

– Finn.no ser et stort potensial innen «edtech»-området, og Videocation har bygd opp en solid norsk plattform hvor kurs- og kompetanseutvikling enkelt tilbys bedrifts- og privatmarkedet i en Netflix-basert løsning, sier administrerende direktør i Finn.no, Christian Printzell Halvorsen, i pressemeldingen.

Tette bånd fra før

Finn.no og Videocation var ikke akkurat ukjente for hverandre før dette oppkjøpet. Styreleder og medgründer bak Videocation, Terje Seljeseth, var selv med på å stifte Finn.no i 2000, og var administrerende direktør der frem til 2009.

Administrerende direktør for Videocation, Marius Olsen, er dessuten tidligere direktør for plattform- og teknologitrender i Finn.no-eieren Schibsted. Olsen uttaler i pressemeldingen at de er svært fornøyde med å ha fått Finn.no inn på eiersiden.

– Det er ingen tvil om at Videocation.no nå opplever økt etterspørsel i lys av dagens koronasituasjon, da mange sitter på hjemmekontor og en større andel arbeidstakere er permitterte, sier han.

– Det at videolæring både er kostnadseffektivt og miljøbesparende sammenlignet med tradisjonell kursvirksomhet, gjør oss trygge på at veksten vi nå ser i videolæring kommer til å vedvare også i kjølvannet av koronasituasjonen.

Seljeseth mener det bør være gode grunner til å heie på en norsk plattform for opplæring.

– Norge har tradisjonelt vært svake når det gjelder å etablere internettplattformer som unektelig er et av verdens største vekstområder. Vi ser daglig hvordan store amerikanske eller kinesiske plattformer blir fullstendig dominerende innen sine områder, sier han.

Ifølge pressemeldingen utvikler Videocation egne kurs, men gir også bedrifter mulighet til å lage egne kurs til sine ansatte. Selskapet har etablert et eget studio i Oslo med flerkameraproduksjon, og benytter seg blant annet av visuelle virkemidler som digital tvilling, 3D-animasjoner og miljøplassering.