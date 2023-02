– Det er så synd at arbeidsmarkedet ikke ser verdien i oss. Vi er en gullressurs! Vi har relevant erfaring fra skolen, som vi kan bygge videre på, og får lønna betalt av fylket. Det eneste selskapene eventuelt taper på, er at en ansatt må være ansvarlig for praksiseleven og sørge for et godt opplegg. Flere sier derfor at de ikke kan tilby et godt nok opplegg, forteller Aslak Finnesand (18).