Finsk selskap kjøper opp norsk utviklerplattform

Utviklernettverket Talented har kjøpt opp frilansportalen Flexify for å styrke sin satsing i Norge. Håpet er at selskapet skal bli en internasjonal kraft på sikt.

– Plattformøkonomien er kommet for å bli. Når Talented nå vokser videre, handler det om å være det naturlige og kompetente stedet å gå til for både selskaper og flexere. Vi tror driftserfaringene våre styrker kvaliteten på tjenestene til Flexify, sier norgessjef Svein Sørensen i Talented i en pressemelding.

800 utviklere

Flexify ble stiftet i 2017 og har ifølge Proff én ansatt, omsatte for 820 000 kroner i 2018 og hadde et driftsresultat før skatt på 220 000 kroner.

I dag er 800 profesjonelle tilknyttet plattformen som livnærer seg på å sette frilansere i kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

Det var konsulentene Andreas Jebsen, Martin Hæreid, Håkon Halvorsen Hortemo og Thorvald Thorsnes som grunnla Flexify.

– Talented er ambisiøse, har et sterkt team, og har lyktes med sin modell i andre land. Når to selskaper jobbet mot samme mål i samme marked, var det naturlig for oss å vurdere et samarbeid, sier daglig leder Thorvald Thorsnes i Flexify.

Omsetter for 100 millioner

Talented er et finsk selskap som ble etablert i 2016. I dag omsetter nettverksplattformen for 100 millioner kroner årlig.

De to frilansportalene vil fortsette å operere under egne identiteter. Gjennom tett samarbeid håper de å tilknytte seg flere frilansere som kan levere på korte oppdrag.

På sikt ser Talented for seg at de kan bli en del av det internasjonale markedet. I dag kobler selskapet utviklere med oppdragsgivere, og nettverket deres består av 2 000 programvareutviklere fra Norge og Finland .

Forretningsmodellen er å knytte til seg utviklere som oppfyller høye krav til både kompetanse og kvalitet. Per dags dato har utviklerne tilknyttet den finske plattformen 12 års gjennomsnittlig erfaring med programvareutvikling.

– Vi er to selskaper som fra hver vår kant har gått i bresjen for endringer i markedet. Sammen blir vi nå mer slagkraftige og leveringsdyktige - på enda flere felt, sier Erlend Rosseland Stokke i Talented i pressemeldingen.