Skal du reise mellom Baltikum og Finland i nær fremtid, kan det være lurt å forberede seg på kanselleringer eller forsinkelser. Siden søndag 6. mars har det mindre litauiske flyselskapet Transaviabaltika forsøkt å fly fra Tallinn i Estland til den finske byen Savonlinna uten hell. Savonlinna ligger omtrent 100 kilometer fra den finsk-russiske grensen.

Årsaken er ustabile GPS-signaler. Så langt har det litauiske flyselskapet kansellert 18 flyvninger på grunn av GPS-forstyrrelser.

De 18 flyvningene er kansellert fordi selskapet ikke har prosedyrer på plass for å lande uten GPS-forbindelse. Det opplyser selskapet til Reuters. De mange forstyrrelsene er også registrert hos de finske trafikkmyndighetene Traficom, som varsler store forstyrrelser i en pressemelding.

De opplyser at de har mottatt meldinger om utfall på GPS-signaler nær østgrensen til Russland siden søndag 6. mars, i områdene Mikkeli, Jyväskylä og Kuopio.

Det finske flyselskapet Finnair har også opplevd forstyrrelser i GPS-forbindelsen i fly med destinasjoner i både Asia og Europa når de passerer den russiske enklaven Kaliningrad.

«Våre piloter har lagt merke til interferens på GPS nær Kaliningrad-området de siste dagene», skrev en talsmann for Finnair til Reuters onsdag 6. mars.

Den røde prikken er den finske byen Savonlinna, hvor fly fra en rekke flyselskaper har oppdaget store forstyrrelser av GPS-signaler. Det samme gjelder i luftrommet rundt den russiske enklaven Kaliningrad, som ligger inneklemt mellom Polen og Litauen. Illustrasjon: Openstreetmap

– Fortsatt trygt å fly

Forstyrrelsene er registrert i kjølvannet av Finlands president Sauli Niinistos møte med USAs president Joe Biden om krigen i Ukraina. Møtet fant sted lørdag uken før.

Finske myndigheter har ikke klart å finne årsaken til feilen i GPS-signalene, men understreker at sikkerheten ikke har blitt kompromittert.

– Det er fortsatt trygt å fly. Flyselskaper har prosedyrer de følger hvis GPS-signalet forsvinner. Fly kan bruke andre systemer for å navigere og lande trygt. Kontrolltårnet hjelper piloter med assistanse fra andre landingssystemer, sier Jari Pöntinen, direktør i Traficom.

Signaler fra GPS eller andre GNSS-systemer er ikke nødvendigvis kritiske for å navigere et fly. Dette skyldes blant annet at det teknisk sett er relativt enkelt å blokkere et GNSS-signal som reiser tusenvis av kilometer fra en satellitt til jordoverflaten.

Samtidig er det betydelig mer komplekst å forstyrre radiosignalene som utveksles mellom flyets landingssystem, Instruments Landing System (ILS) og flyplassens basestasjoner når et fly skal ta av eller lande på en flyplass. Piloter har også andre alternativer enn GPS for å navigere mens de er i luften.

Det litauiske flyselskapet Transaviabaltika har de siste dagene forgjeves forsøkt å lande i den finske provinsbyen Savonlinna. Foto: Transaviabaltika

Russland er mestre på jamming

Med krigen i Ukraina som bakteppe er det rimelig å anta at GPS-forstyrrelsene skyldes jamming fra Russland, selv om dette ikke er dokumentert. GPS-jamming er ikke et nytt fenomen i områder som grenser til Russland, og landet er kjent for å være blant de beste og mest aktive innen jamming og manipulering av satellittsignaler fra GNSS-systemer som Galileo og GPS.

GNSS-signalene er så svake og usikre at Russland, ifølge flere militæranalytikere, fullstendig har valgt å se bort fra sitt eget Glonass-satellittprogram for navigasjon i Ukraina. I stedet har de aktivert det eldre landbaserte Loran-C-systemet, som europeiske land pensjonerte for flere år siden.

GPS-jamming er ikke et ukjent fenomen i Norge. Russland har ved en rekke anledninger de siste årene forstyrret GPS-signaler i Finnmark. Den norske etterretningstjenesten har pekt på at jammingen ikke bare er en ny utfordring for norsk og alliert øvingsaktivitet, men også en trussel mot sivil luftfart i fredstid.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.