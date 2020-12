Finske folkevalgte utsatt for dataangrep

Politiet i Finland etterforsker et hackerangrep på epostkontoene til folkevalgte og statsansatte, opplyser nasjonalforsamlingen mandag.

Angrepet har funnet sted i løpet av de siste månedene. Det ble avdekket av nasjonalforsamlingens tekniske overvåkingssystem.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet.

– Dette er en alvorlig trussel mot vårt demokrati og det finske samfunnet, sier leder i nasjonalforsamlingen Anu Vehvilainen.

Et lignende angrep fant sted i Norge i august, da Stortinget ble offer for et hackerangrep. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) anklaget i oktober Russland for å stå bak angrepet.