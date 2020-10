Fire av ti sier «ja» til ny smitteapp. Like mange er negative

41 prosent av befolkningen stiller seg positiv til å ta i bruk den nye smitteappen, som FHI har varslet at skal være klar innen utgangen av året, ifølge en fersk spørreundersøkelse.

Norsk koronamonitor fra Opinion har stilt 1.365 personer følgende spørsmål:

Myndighetene har besluttet å utvikle en ny smittesporings-app, basert på det internasjonale rammeverket og teknologien fra Apple og Google. Tror du at du vil ta denne appen i bruk på mobilen din?

Fire av ti respondenter svarte ja, mens omtrent like mange (40 prosent) svarer nei. Resten vet ikke. Undersøkelsen som er gjennomført denne uken viser at personer under 50 år generelt er mer positive enn de eldre.

Kvinner er også generelt noe mer positive enn menn (45 prosent mot 36 prosent). De med mer utdanning er også mer tilbørlige til å si ja, ifølge Opinion, mens det er små geografiske forskjeller.

Interessen har falt

Analyseselskapet har tidligere målt nordmenns holdninger til Smittestopp-appen, som senere ble skrotet og nedlagt etter kraftig kritikk for sviktende personvern.

De første målingene fra april viste at annenhver nordmann (52 prosent) trodde de ville laste ned Smittestopp. Dette økte til seks av ti ved lansering, men i løpet av april falt andelen som trodde de ville laste ned eller allerede hadde gjort det til omtrent annenhver. Stadig flere sa nei. Resten er historie, ifølge en pressemelding Opinion har sendt ut fredag.

– Interessen for den nye appen er lavere enn for tilsvarende målinger av Smittestopp, men tatt i betraktning av at Norge i dag ikke er like koronapreget som i april og at første app-forsøk strandet, fremstår disse tallene nok oppløftende for appens del, sier Opinions seniorrådgiver Nora Clausen.

Hun anslår at interessen for den nye appen ligger rundt 10 prosentpoeng bak tilsvarende målinger for Smittestopp. Likevel er det en god stund før appen, som FHI vil bestille i markedet, vil være klar til lansering.

– Kan spare liv

Forskning fra Oxford university har tidligere anslått at opp mot 60 prosent av innbyggerne måtte ta i bruk smitteapp for at tiltaket ville monne. Det tallet er siden forkastet, da man nå mener at også en mye lavere andel vil kunne gi nyttig effekt.

– Simuleringer viser at oppsiden er betydelig høyere enn de trodde. Hvert eneste smittevarsel kan i teorien bety ett liv spart, sa en høystående tjenestemann i EU-kommisjonen på en teknisk pressebrief som digi.no fulgte denne uken.

Videre ble det opplyst at blant EUs medlemsland, så har 16 nasjoner så langt lansert egne nasjonale smitteapper. I snitt er disse lastet ned av omtrent 10 prosent av sine respektive befolkninger. Tyskland ser ut til å lede an, med 25-30 prosent andel.

Denne uken åpnet EU en egen teknisk gateway, som skal løse smitteappenes utfordring med å virke også på tvers av landegrensene (for abonnenter).

Muligheten for å utveksle data om bekreftet smittede personer på tvers av landegrensene er også en årsakene til at norske helsemyndigheter til slutt valgte å gå for Google og Apples felles rammeverk for digital smittesporing.