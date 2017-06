Firefox løser minneutfordringer på ny måte

Firefox 54 kom denne uken, og med den fullførte Mozilla en av de største ombygningene av nettleseren noen gang. Helt siden 2009 har stiftelsen jobbet med å fordele funksjonaliteten i Firefox på flere prosesser. Dette prosjektet har blitt kalt Electrolysis. Etter en begrenset live-test hos en del av Firefox-brukerne i fjor, var det nå klart for å rulle ut Electrolysis til samtlige brukere. Men samtidig har Mozilla innført noe nytt.

De fleste nettlesere fungerer i dag slik at brukergrensesnittet og innholdet kjøres i ulike prosesser. En viktig fordel med dette er at brukergrensesnittet vanligvis ikke skal henge eller krasje på grunn av problemer med visningen av innhold.

Antallet prosesser som viser innhold, i alle fall i noen nettlesere ikke begrenset til bare én. I Chrome for eksempel, er det en egen prosess for blant annet hver fane som er åpen, og hver prosess kjører sin egen instans av nettleserens motor.

Bakgrunn: Endelig splittes Firefox i flere prosesser

Mindre minnekrevende

Åpner man veldig mange faner i Chrome, vil man også oppdage at nettleseren bruker svært mye minne. Chrome kjører også egne prosesser for hver av nettleserutvidelsene som er installert, samt en hovedprosess og en GPU-prosess (Graphics Processing Unit).

Dette er uproblematisk dersom man bruken en enhet med mye minne eller ikke har behov for å kjøre andre, minnekrevende applikasjoner.

I Firefox gjøres dette på en helt annen måte. I stedet for at hver fane kjører en separat prosess, settes det av et maksimalt antall prosesser, som fanene fordeles på. Hver prosess har fortsatt sin egen instans av nettlesermotoren, men når man har mange faner åpne, vil flere av fanene dele den samme instansen av nettlesermotoren.

Mens Google Chrome bruker en separat innholdsprosess og -motor for hver fane som vises, tar Firefox i langt større grad i bruk gjenbruk av prosesser og motorinstanser. Dette skal bidra til redusert minnebruk når flere enn en håndfull faner er åpne på en gang. Bilde: Mozilla

Fire prosesser

Mozilla mener at det ideelle antallet er fire, i alle fall på pc-er med 8 gigabyte minne eller mindre.

Men brukerne har mulighet til å justere antallet prosesser ved hjelp av dom.ipc.processCount-innstillingen som er tilgjengelig via brukergrensesnittet som vises når man skriver inn about:config i adressefeltet til Firefox.

En fersk gjennomgang av hva Electrolysis betyr for Firefox, finnes på denne siden, mens en testrapport hvor minnebruken til Firefox 54 sammenlignes med minnebruken til andre, vanlige nettlesere, finnes her.

Det er viktig å understreke dette er en test Mozilla selv har utført, basert på stiftelsens foretrukne testoppsett, og med betautgaver av både Firefox, Chrome og Safari. Andre testoppsett kan være mer fordelaktige for andre nettlesere.

Project Quantum

Electrolysis er ikke det eneste store prosjektet som skal bidra til å gi Firefox et solid løft. Et annet prosjekt er Quantum, som skal gi nettleseren bedre ytelse, spesielt i forbindelse med kjøring av parallelle algoritmer, slik at betydelige deler av nettlesermotoren til Firefox kan kjøres på tvers av flere prosessorkjerner.

Les mer om Project Quantum her: Skal bytte ut store deler av motoren til Firefox

Vivaldi

For øvrig har den norske nettleseren Vivaldi kommet i en ny versjon i dag, 1.10. De største nyhetene skal være at startsidene i større grad enn tidligere kan tilpasses av brukerne, og at utviklerverktøyene, som til nå har blitt vist i et separat vindu, nå kan dokkes på bunnen eller sidene av selve nettleservinduet.