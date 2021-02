Firefox putter tredjepartscookiene i separate «kakebokser»

Bedre personvernsfunksjonalitet er gjerne den mest fremhevede egenskapen til nettleserne som konkurrer mot Chrome. Dette gjelder også Mozillas Firefox. Denne uken kom versjon 86 av nettleseren med en funksjon som kalles for Total Cookie Protection.

Til tross for navnet er dette bare én av flere komponenter i den mer omfattende Enhanced Tracking Protection-funksjonaliteten i nettleseren. I tillegg har den noen unntak, noe som gjør at beskyttelsen den tilbyr ikke gjelder i alle situasjoner. Men det er ikke nødvendigvis noen ulempe.

Separate «kakebokser»

Det Total Cookie Protection innebærer, er at alle cookies som settes av et nettsted eller av tredjepartsinnhold på dette nettstedet, lagres i en separat «kakeboks». Det betyr at når tredjepartsinnhold fra den samme leverandøren brukes på et annet nettsted, så bruker dette en annen cookie enn det første nettstedet, til tross for at innholdet er fra det samme domenet. Dermed kan ikke brukere spores på tvers av nettsteder, noe som er hovedhensikten med hele løsningen.

Med tilstandsisolering i Firefox må tredjepartsinnhold på ulike nettsteder sette separate cookies, som ikke er tilgjengelige på tvers av nettstedene. Illustrasjon: Mozilla

Det er selvfølgelig mulig å skru av hele støtten for tredjepartscookies, men noen ganger fører det til at ting slutter å fungere, for eksempel innloggingstjenester som brukes på tvers av nettsteder.

Unntak fra reglene

For å sørge for at slike «single sign-on»-tjenester fortsetter å fungere, uten at brukeren selv må opprette unntak i reglene, skal Total Cookie Protection gjøre unntak for kryss-nettsted-cookies som er nødvendige til formål som ikke har med sporing å gjøre.

Det tekniske begrepet for Total Cookie Protection er State Partitioning, altså tilstandsisolering. Hvordan dette fungerer internt i Firefox, er omtalt i denne artikkelen.

Uansett lever tredjepartscookies på lånt tid. I Apple Safari blokkeres tredjepartscookies som standard, og Google har kunngjort at Chrome helt skal miste støtten for tredjepartscookies i løpet av 2022. Siden Chrome er den mest brukte nettleseren, vil alle nettsteder måtte forholde seg til denne endringen, uavhengig av hva de andre nettleserleverandørene gjør. Det finnes allerede en rekke alternativer til tredjepartscookies, og flere er under utvikling.