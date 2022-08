Samsungs dyreste telefon Fold3 har nettopp blitt erstattet av Fold4 uten de store revolusjonære sprangene. Men sakte, men sikkert blir telefonen bedre enn tidligere modeller som startet med Fold tidlig i 2019.

Etter hvert er det mange produsenter som har lansert foldbare telefoner og ryktene sier at Apple også funderer på om de skal hoppe på trenden.

Det er noen små og store forskjeller på nye Fold 4 fra modellen i fjor. Det viktigste er at kameraene har fått en overhaling. Mange har kanskje ventet at de skulle være i samme klasse som i S22 Ultra, men det er det rett og slett ikke plass til. Mens S22 Ultra er 8,9 mm tykk så er Fold4 bare 6,3 mm tykk. Da blir det ikke mye plass til optikken i kameraene. Det er 0,1 mm tynnere enn i Fold3, men til gjengjeld kompenseres det med at linsene stikker litt lenger ut.

Kameraene

Hovedkameraet har fått en stor oppgradering. Det er det samme kameraet som sitter i Galaxy S22 og S22 Plus og som er svært bra. Det har en sensorstørrelse på 1/1.56", mens kameraet på 12 MP som sitter i Fold3 er på 1/1.76». Det gir en pikselstørrelse på 1 µm, som blir til 2 ved vanlig fotografering når man slår sammen fire og fire piksler i en såkalt quadpiksel konfigurasjon. Fold3 har 1,8 µm størrelse. Det betyr at det nye kameraet er mer lyssterkt enn det forrige.

Kameraer: Vidvinkelen og telekameraet har fått en betydelig oppgradering. Men tykkelsen på hver halvdel av telefonen setter begrensninger på hvor heftige kameraer det er mulig å få plass til. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Utstikk: For å øke lengden mellom sensorene og optikken stikker kameraøya et godt stykke ut. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Ultravidvinkelen på 12 MP, og med 123 graders synsfelt, er den samme kameraet som satt i Fold3.

Telekameraet, som har vært med i alle de tre første generasjonene, er blitt fornyet. Her har Samsung vært nødt til å redusere oppløsningen fra 12 til 10 MP. Det gjør de fordi de øker forstørrelsen til 3X mot før 2X.

Med så kort avstand fra linsen til sensoren blir det belyste området mindre. Da må man ha en fysisk mindre sensor, men for å bevare lysstyrken som en pikselstørrelse på 1 µm gir har de heller droppet de siste 2 megapikslene.

Et bra valg mener vi. En forstørrelse på 2X er ikke mye tess i praksis. 3X, derimot, begynner å merkes. Vi skulle gjerne sett telekameraet som sitter i S22 Ultra som forstørrer hele 10X, men det er det ikke plass til. Her må det et periskop med en lang lysbane og en vertikalt montert sensor til. Det er telefonen altfor tynn til.

10X-zoom: Til venstre er et utsnitt tatt med zoom-kameraet til S22 Ultra. Det har ingen digital forstørrelse bare optisk. I midten er et bilde tatt med 3X-zoomen til Fold4 og deretter forstørret digitalt til 10X. Slett ikke verst. Til høyre et bilde tatt med 2X-zoomen til Fold3 og deretter forstørret digitalt til 10X. Ikke spesielt bra. Foto: Odd Richard Valmot

Vi har testet telekameraene i både S22 Ultra, Fold3 og Fold4 og forskjellen er stor. Med Ultraen får du temmelig perfekte bilder i 10x forstørrelse siden kameraet har en slik forstørrelse. Fold3 som har 2x forstørrelse kan interpolere seg opp til 10x, men resultatet blir ikke bra. Med 3x optisk forstørrelse og nye programvare så gjøre faktisk Fold4 en god jobb.

Det blir ikke perfekt, men veldig mye bedre enn hos forgjengeren.

Kamerainntrykk

Hovedkameraet, altså vidvinkelen, gir et svært godt inntrykk. Den gir utmerkete bilder med mer mettete farger enn Ultraen gir. Dette inntrykket gjentar seg på bilde etter bilde. Om det er fordi 50 MP-kameraet i Fold4 er bedre, eller om det har fått det aller siste av kamera programvare skal være usagt, men vi tipper det er en forbedret programvare.

Det samme inntrykket gjentar seg når vi bruker 3X-kameraene i begge telefoner. Det er nesten forunderlig fordi Ultraen har større piksler.

Full oppløsning: Til venstre et utsnitt av et bilde tatt med 108 MP kameraet til S22 Ultra. I midten et tatt med 50 MP kameraet til Fold4 og til høyre et tilsvarende utsnitt tatt med 12 MP kameraet til Fold3 Foto: Odd Richard Valmot

Hovedkameraet har halvparten av oppløsningen til S22 Ultra. Når du tar bilder i full oppløsning er det selvfølgelig en viss forskjell, men du kan ta bilder av små strukturer og få med masse detaljer. Forskjellen blir veldig stor til Fold3 som bare har et kamera på 12 MP.

Vi har testet Fold4 sine mørkeegenskaper og ikke uventet slår den forgjengeren med god margin. Den er faktisk nesten like god som S22 Ultra som er den beste vi har testet til nå. Det er imponerende.

Video handler i stor grad om å stabilisere bildet. Det gjør Fold4 veldig bra. Du kan ta video når du beveger deg uten at små rystelser overføres til videoen. Den store forskjellen her er at video tas med det oppgraderte vidvinkelkameraet. Ellers brukes det de kaller gyro-EIS til stabilisering. Det vil si gyroskopene forteller elektronikken hvordan bevegelsene til hånden er og så flyttes bildene rundt slik at de ser mest mulig stabile ut som en bildeserie. Det gjør kameraet ved å klippe lit i kantene, men det er mer enn nok piksler å ta av.

Selfiekonge

Som seg hør og bør har telefonen to selfiekameraer. Et på den lille skjermen og et på den store. Det siste er greit til videomøter, men ikke til å ta bilder. Det er av typen som er skjult bak pikslene i skjermen. Det er den samme sensoren som sitter i Fold3, men Samsung har klart å skjule den vesentlig bedre enn før. Sensoren, som er på skarve 4 MP, har lysdioder over seg og den interpolerer fram et bilde ut fra det den klarer å se gjennom lysdiodene som ligger over.

Likevel. Skal du ta gode selfier så bruk frontskjermen. Her finner vi et ypperlig 10 MP kamera som gjør jobben. Men heller ikke det tar de flotteste bildene. For her kan du brette ut mobilen og bruke frontskjermen som søker for hovedkameraene. Da kan du ta selfier med alle de tre kameraene. Du kan også ta bilder av folk på denne måten og bruke innerskjermen som søker og la de se seg selv på ytterskjermen.

Vi må vel kåre Fold4 til årets selfietelefon med alle disse mulighetene fra dårlige, til god, til veldig gode bilder.

Lavere, bredere og mindre rammer

Formfaktoren er ikke så forskjellig fra i fjor, men vi skal medgi at selv de små endringene har gjort telefonen mer brukervennlig. Spesielt med frontskjermen som er blitt bredere og litt kortere.

Nå er ikke 2,7 mm større bredde noen revolusjon, men bredere og litt kortere er akkurat nok til at den minner mer om en vanlig telefon. Den får et 23.1:9 aspektforhold mot før 25:9. Det er fint for det aller meste av mobilbruken skjer på frontskjermen. Det er bare når du trenger multitasking, se på TV og video og nettbrettfunksjonalitet at du bretter opp Folden.

Bedre oversikt: Når du skal bla i innstillinger ser du to nivåer samtidig. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Den litt kortere høyden og økte bredden på Fold4 gjør at innerskjermen også er blitt bedre. Den er fremdeles på 7,6 tommer i diameter, men er litt mer kvadratisk og bedre utnyttet.

Oppløsningen er endret til 1812 x 2176 piksler mot 1768 x 2208 hos forgjengeren. Både front- og innerskjermen har 120 Hz oppfriskning.

God multimediespiller

Fold4 er en ypperlig telefon å se video på. Stor skjerm er bra, men også frontskjermen funger fint siden den kan slås opp på bordet foran deg. Enten med skjermen mot deg eller i teltmodus. Da er det selvfølgelig fint at lyden er utmerket. Den er høy og klar å gjør en god jobb som TV-lyd og som radio, men konkurrerer ikke med Sonosanlegget til musikk.

Sitter du på flyet og ser film er nok uansett ørepropper eller headset å foretrekke.

Samsung Galaxy Z Fold4: Et lite nettbrett når den brettes ut. Ypperlig til underholdning. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Bedre grensesnitt

Fold4 er både en telefon og et lite nettbrett. Men den store skjermen gjør det nå lettere å manøvrere rundt. Her har det dukket opp en oppgavelinje i bunn som gjør det enkelt å starte opptil tre apper og endre plassen de skal ta.

Det gjør det enkelt å få informasjon fra flere, eller å klippe og lime mellom dem.

Oppgavelinje: I det nye grensesnittet som Samsung har laget til Fold4, og som senere kommer i tidligere Fold-er er det en oppgavelinje vi kjenner fra PC-er og Mac-er som gjør det lett å starte apper. De to appene nederst til høyre endrer seg og presenterer de siste du har brukt. Foto: Odd Richard Valmot

Det er selvfølgelig lettere å gjøre slike operasjoner på en PC, men hvem går med en slik i lomma. Noen mobiler kan jo ha et par vinduer oppe, men ingen ting slår tre på en så stor skjerm.

Men i motsetning til i en PC har du her skjermer både foran og inni og det tar litt tid å venne seg til hvordan de skal utnyttes best mulig. Det kan være en god ide å laste ned manualen og titte litt i den.

Veldig lyssterk

Vi måler lysstyrken på mobiler og PC-er med en app som gir oss helt hvit skjerm. Så skrur vi opp lysstyrken helt og måler. Resultatet på Fold4 var omtrent som med forrige modell. En lysstyrke både inni og på frontskjermen på rundt 700 lux. Men så oppdaget vi en ny funksjon under skjerminnstillingene; «Ekstra lysstyrke». Den var ny og du verden hvor den lyste opp skjermene. De spratt opp til rekordverdier begge to. 1264 lux innvendig og 1165 lux utvendig har vi aldri målt før. Kudos til Samsung for å gjøre dette tilgjengelig, men vi tipper at dette er en manuell innstilling som skjermene normalt gjør når sola skinner på den. Innendørs, uten sol, gjør det derimot stor forskjell.

Vi oppdaget at S22 Ultra hadde fått den samme funksjonen. Den spratt fra 677 lux, som vi målte da den var ny, til 1050 med ekstra lysstyrke. Det er imponerende, men nesten for mye av en god ting. Og neppe bra for batterilevetiden.

Topp-prosessor

Fold og Flip-telefonene har alltid fått Qualcomm sine topp-prosessorer. De slapp unna Samsung hjemmeavlede Exynos-prosessorer. Fold3 hadde en Snapdragon 888 5G, som er en og en halv generasjon eldre enn Snapdragon 8+ Gen 1 som sitter i Fold4. Det sier kanskje ikke så mye, men du verden for en forskjell det gjør. Vi testet med 3D Mark Wild Life Extreme, som belaster GPUene mer enn CPUene slik at det kan si noe om spillytelsen. Her hopper score-en med Fold3 fra 1526 og 9,1 bilde i sekundet til virkelig imponerende 2789 med 16,7 bilder i sekundet med Fold4. Testtallene målt med Geekbench, og som er lagt mer CPU-intensiv enn GPU viser også en betydelig forbedring. Det er tydelig at den nyeste topp-prosessoren til Qualcomm gjør vei i vellinga.

En annen sak er om dette er så merkbart utenfor testprogrammene. Fold3 var allerede mer enn rask nok til vanlig bruk. Det som kanskje er mer interessant er at batterilevetiden er blitt bedre. Spesielt siden batteristørrelsen har stått på stedet hvil på 4,4 Ah. Det er nok prosessoren som gjør mest utslag, men Samsung sier at den nye skjermen bruker mindre strøm ved samme lysutbytte. Det var ikke noe problem få batteriet til å vare hele dagen selv om mye av tiden ble brukt på den store skjermen.

Det er ingen store nyheter på ladefronten. Som Apple holder Samsung seg i skinnet på hurtiglading. Her kan du lade med kabel på 25 watt og trådløst med 15 watt. Du kan også lade revers-lade med 4,5 watt. Men akk. Det følger ikke med lader noe selv billige telefoner fra kinesiske merker legger ved i esken.

Skjermbøyen

Det som ikke har blitt noe bedre er den lille dolpa som dukker opp når hovedskjermen er brettet ut. Den er uunngåelig fordi Samsung har valg å bøye skjermen med en veldig liten bøyeradius. Det gir en ganske synlig bøy inn i skjermen. Når skjermen er svart ses den ganske godt, men når den er i bruk er den mye mindre synlig. Ser du på video kan den knapt sees enten skjermen holdes vannrett eller loddrett. Når du multitasker er den ikke i veien for da ligger den mellom vinduene på høyre og venstre side.

Kinesiske produsenter har løst dette på hva som kan høres ut som en bedre måte. Når skjermen er brettet inn bøyer den seg ut i en dråpeform inne i hengselen med mye større bøyeradius enn hos Fold. Men det gjør det vanskelig å lage en vanntett telefon. Fold4 er IPX8 vanntett. Det vil si at den tåler å ligge på 1,5 meters dyp i 30 minutter. Det kan være lykken selv om du mister den i vannet når du går ut av båten eller kajakken.

Notatblokk: En S-pen gjør seg som ekstrautstyr til Fold4, men den må kjøpes ekstra. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Samsung leverer med sin S-pen til mange produkter. Dessverre følger det ikke med her. Du bør heller ikke bruke hva som helst av S-pen-er på denne. Det selges egne utgaver med mykere tipp til Fold-en. Det er ikke noe problem på utsiden som har Gorilla Glass Victus+, men på innsiden er det klar bøyelig plast og den tåler ikke så mye før den får riper. En aldri så liten test i et hjørne med metall bekrefter det. Heldigvis er det utsiden som er utsatt for riper, så faren er ikke veldig stor.

Hvem kjøper Fold?

Flere og flere skal vi tro Samsung. Da de nye modellene av Flip og Fold nylig ble tilgjengelige i Sør-Korea rant det hundrevis av tusen bestillinger inn. Vi skjønner at Flip er blitt veldig populær. Den minner om en gammeldags clamshell telefon, men som får en moderne mobil, med stor skjerm til å halveres i størrelse. Fold selger ikke i samme antall, men også dette segmentet øker kraftig. Generasjon fire gjør det enda mer sannsynlig at flere vil kombinere mobil og nettbrett. Selv er vi usikre. Telefonen trenger tilvenning, men når vi tar i betraktning en ny måte å jobbe på i flere vinduer, den store skjermen til bilder og video og undermenyer som presenteres ved siden av innstillinger du jobber med er fristelsen stor.

Om du kan svelge den temmelig heftige prisen, og ikke bryr deg om å ha en veldig tykk telefon så kan Fold4 by på helt unike fordelen. En stund til. For det kommer nok flere kinesiske konkurrenter på banen og ryktet sier at Apple også lukter på foldetelefoner.

Prisen for testtelefonen med 12/512 GB konfigurasjon finner vi på nettet til litt under 20 000 kroner. Det er dyrt, men sammenliknet med Apples iPhone 13 Pro Max med tilsvarende arbeidsminne og 6 GB RAM, til rundt 16 500 er det ikke så ille.

Pluss

Vellykket justering av formatet

Vesentlig bedre kameraer

Lynrask

Bedre batterilevetid

Minus