Fjerner Apple-telefoner fra hyllene i Tyskland etter patentkonflikt

Tyske butikker er godt i gang med å fjerne Apples Iphone 7- og 8-modeller fra hyllene etter et påbud fra domstolen i München.

Stoppen i Iphone-salget skyldes en langvarig rettstvist mellom Apple og Qualcomm der de to selskapene krangler over patenter den amerikanske chipprodusenten mener tilhører dem. Apple prøvde å stoppe det rettslige vedtaket, men ble avvist.

Fjernes fra flaggskipbutikker

Dermed må Apple fjerne de utvalgte modellene fra sine 19 flaggskipbutikker over hele Tyskland.

Selskapet sier modellene fortsatt vil være i salg i Tyskland via tredjepartsleverandører.

Brikkeleverandøren krevde i desember å stoppe Apples salg av eldre telefoner i Kina.

Striden skal i begge tilfeller dreie seg om programvare på disse modellene som omfatter hvordan brukeren endrer størrelse på bilder og håndtering av apper på skjermen.

Ustabil aksje

To Qualcomm-patenter ligger til grunn for denne teknologien, mener selskapet, som fikk medhold i en domstol i Fuzhou i Kina.

– Apple fortsetter å dra nytte av vårt åndsverk mens selskapet nekter å betale oss kompensasjon. Denne rettslige ordren er ytterligere bekreftelse på styrken i Qualcomms omfattende patentsamling, het det i en uttalelse fra California-baserte Qualcomm den gang.

Apple-aksjen falt over en prosent da salgstoppen ble kjent.

Etter at Tyskland også valgte å forby salg av eldre modeller falt kursen ytterligere, men Apple Inc er på vei opp igjen på NASDAQ-børsen etter flere måneder med usikkerhet.

Bitter og langvarig strid

– Qualcomms kamp for å forby våre produkter er enda et desperat forsøk fra et selskap hvis ulovlige praksis er under gransking av myndigheter verden rundt.

– Alle iPhone-modeller forblir tilgjengelige for våre kunder i Kina. Qualcomm viser til tre patenter som de aldri har trukket fram tidligere, blant dem ett som allerede er blitt ugyldiggjort. Vi skal benytte oss av alle juridiske muligheter i rettsapparatet, argumenterte en talsperson i Apple etter de kinesiske vedtaket.

Striden mellom Apple og Qualcomm er bitter og langvarig.

Tidligere har Apple blant annet saksøkt Qualcomm for en milliard dollar på bakgrunn av at Qualcomm skal ha krevd store mengder royality-utbetalinger fra Apple på feilaktig grunnlag, og begge har opptil flere ganger saksøkt hverandre på grunn av patentbrudd.