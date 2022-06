Mye av funksjonaliteten som nettlesere og weben som plattform har fått det siste tiåret, kan potensielt misbrukes, blant til å krenke nettleserbrukernes personvern. Tilgang til webkamera, mikrofon og posisjonsdata er blant denne funksjonaliteten.

For å begrense mulighetene for misbruk, krever nettleserne at webapplikasjoner innhenter brukernes samtykke før de gis tilgang til den aktuelle funksjonaliteten. Dette gjøres gjennom et varsel (web notification).

I teorien er dette vel og bra, men i praksis innebærer det ofte at brukerne må svare på veldig mange slike varsler. Ikke minst gjelder dette forespørsler fra nettsteder som ønsker å varsle brukerne når det skjer noe nytt.

Mange opplever dette som irriterende.

Lokal maskinlæring

Google er blant aktørene som forsøker å finne en løsning på dette. I et blogginnlegg skriver selskapet denne uken om ny bruk av lokal maskinlæring i Chrome, som skal tilpasse brukeropplevelsen i nettleseren etter brukerens tidligere atferd.

Blant de tingene som maskinlæringen skal kunne bidra til, er en vurdering av sannsynligheten for at brukeren vil samtykke til å gi en slik nettstedtillatelse. Dette baseres på hvordan brukeren tidligere har svart på slike forespørsler.

Dersom brukeren sjelden eller aldri har samtykket til slike tillatelser tidligere, vil Chrome droppe å vise forespørselen på vanlig måte. I stedet vises den på en langt mindre invaderende måte i adressefeltet, hvor brukeren kan velge å ignorere den.

Dempet varsel i Chrome om at varsler fra det aktuelle nettstedet blokkeres. Skjermbilde: Google

Chrome skal også bruke lokal maskinlæring til å justere knapper i verktøylinjen i Chrome, ut fra hva antas å være mest nyttig i den aktuelle situasjonen. Dette kan være knapper for blant annet deling av websider eller talesøk. Men bruken skal også kunne tilpasse dette manuelt.

Google oppgir at denne funksjonaliteten kommer i neste versjon av Chrome, altså Chrome 103, som etter planen skal utgis den 21. juni. Maskinlæringen som benyttes, kjøres lokalt på den enkelte enhet, noe som trolig innebærer at resultatene ikke synkroniseres med eventuelle andre Chrome-installasjoner brukeren benytter.