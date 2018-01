Fjernet over 700 000 apper fra Google Play i fjor

Vi hører jevnlig om at ulike sikkerhetsselskaper finner ondsinnede apper i Google Play, apper som kanskje blir installert av flere millioner brukere før den ondsinnede funksjonaliteten blir oppdaget og appene fjernet igjen.

Men skal vi tro Google, utgjør disse funnene bare en dråpe i havet, sammenlignet med den mengden av skadevare selskapet luker ut fra Google Play uten hjelp fra andre.

I alt skal mer enn 700 000 ulike apper har blitt fjernet fra Google Play i fjor. Ifølge Google ble 99 prosent av disse fjernet før de ble gjort tilgjengelige for installasjon.

Ikke alt er skadelig

Men dette dreier seg ikke bare om det Google gjerne kaller for PHA-er (Potentially Harmful Applications). En kvart million skal ha vært etterligninger av andre, ofte populære apper, i forsøkt på å utnytte andres suksess. Ofte brukes det utvalgte Unicode-tegn i navnet – for eksempel kyrilliske tegn som dette: в і е т ѕ ԁ ӕ – som i farten kan være til forveksling like bokstaver i det latinske alfabetet.

En annen kategori er apper som inneholder «upassende» innhold. Ifølge Google er dette apper som inneholder eller oppfordrer til ekstrem vold, hat, ulovlige aktiviteter eller pornografi. Google ha fjernet flere titalls tusen slike apper fra Google Play i fjor.

Fortsatt huller

Men fortsatt er det mange av appene som sendes inn for distribusjon i Google Play som har ondsinnet og skadelig funksjonalitet. Til tross for stadig bedre teknologier for å oppdage slik skadevare, innrømmer Google at enkelte fortsatt slipper gjennom og blir installert av uheldige brukere.

Men installasjonsraten av PHA-er skal ha ifølge Google ha blitt redusert med 50 prosent fra 2016 til 2016. Med dette mener Google at faren for at noen installerer skadevare fra Google Play, har blitt halvert det siste året.