Flash-gjennombrudd kan gi 1,5 TB i én «pakke». – Dette kan løse mange av utfordringene til datasentere

Utviklingen innenfor flashbasert lagring ser ut til å gå med rekordfart om dagen. I februar skrev vi at Toshiba har annonsert at de har begynt å sende ut flash-brikker med 64 lag og som lagrer tre bits per celle.

Western Digital kan nå stable 96 lag i sin BiCS4 3D NAND-brikke. Foto: Western Digital

Nå har Western Digital annonsert en prototyp på en brikke hvor man stabler hele 96 lag oppå hverandre. Brikken er utviklet gjennom et samarbeid med Toshiba, og i følge en pressemelding fra Western Digital vil brikken i første omgang leveres i en utgave med 256 gigabit per brikke – og etter hvert opptil én terabit per brikke. Brikken er basert på Western Digitals såkalte BiCS4-teknologi, som er deres variant av 3D NAND – hvor man stabler minneceller vertikalt for å spare plass og øke lagringstetthet.

Ifølge Western Digital vil BiCS4 bli tilgjengelig i versjoner som kan lagre både 3 og 4 bits per celle (såkalt TLC – Triple-Level Cell og QLC – Quadruple-Level Cell). De første prøveeksemplarene vil bli sendt til produsenter i andre halvår, mens full produksjon blir først i 2018 en gang.

Toshiba har også samtidig gjennom en egen annonsering sagt at de er klare med den første 3D-flashbrikken som støtter fire bit per celle (QLC). Toshibas QLC-teknologi vil ifølge selskapet selv gjøre det mulig å lagre opptil 768 gigabit (96 GB) per brikke, mot 512 gigabit for dagens TLC-baserte brikker.

Åpner for 1,5 TB i én enhet

Toshibas QLC BiCS Flash-brikke har 64 lag, og det skal gjøre det mulig å bygge en enhet hvor man stabler 16 slike 64-lags brikker oppå hverandre i én pakke. Det vil gi en total lagringskapasitet på 1,5 terabyte (TB).

Dette er en 50 prosent økning per pakke sammenlignet med produktet Toshiba annonserte i februar. Denne benyttet også 16 stablede brikker, men hver av brikkene hadde altså 64 lag og tre bit per celle i stedet for fire bit per celle.

– Introduksjonen av QLC-teknologi gjør det mulig å løse mange av utfordringene datasentere møter i dag, sier Greg Wong, grunnlegger av analyseselskapet Forward Insights i pressemeldingen fra Toshiba.

Toshiba er klar med det de hevder er markedets første QLC-baserte flash-brikke – altså en brikke hvor de lagrer fire bit per celle. Foto: Toshiba

Han mener QLC-baserte SSD-er kan være et godt valg for å redusere strømforbruket og også plassbehovet. Kravene til lagringskapasitet har ifølge Wong gjort at man har tatt i bruk harddisker som veier mer per enhet, og dermed har det blitt stadig mer vanlig at 42U-rack er bare halvfulle – på grunn av for høy vekt, eller krav til strømforsyning.

– Flashbaserte lagringsløsninger veier mindre og er mer energieffektive, noe som gjør det mulig for datasentere å utnytte rackkapasiteten.

Toshiba begynte å sende ut prøveeksemplarer av de nye QLC-baserte flashbrikkene tidligere i juni til produsenter av SSD-er og SSD-kontrollere.

Vi har besøkt Norges største datasenter utenfor Måløy: Lefdal Mine – dette er veldig bra for norsk IT-bransje » (Ekstra)