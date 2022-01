I september annonserte PE-fondet Monterro at de gikk inn på eiersiden i programvareselskapet Moment. Det svenske investeringsselskapet proklamerte allerede da at de mente den hurtigvoksende norske SaaS-leverandøren av skybasert prosjektstyring og ressursplanlegging hadde potensial til å bli verdensledende innen sitt segment.

Nå, fire måneder senere, kjøper Moment opp sin svenske konkurrent Millnet og mener de dermed blir Nordens største på sitt fagområde.

Moment og Millnet har til dels overlappende produkter. Begge har systemer for prosjektstyring, timeføring, ressursplanlegging, fakturering og kvalitetssikring. Millnet har i tillegg moduler for bemanning og rekruttering.

Vurderer sammenslåinger

Administrerende direktør Eyvind Bøhn i Moment forteller at man vil bruke den første tiden etter oppkjøpet til å la de to selskapene bli bedre kjent med hverandre.

– Vi kommer til å bruke litt tid nå på å legge en plan sammen for produkter og merkevare. Millnet har for eksempel et veldig bra analyseverktøy, som er noe vi har vært på jakt etter og vil se på om det kan være interessant å implementere i Moments programvare. I tillegg er det naturlig å slå sammen Moments virksomhet i Sverige og Millnet. Men vi vil beholde både Moments kontor i Stockholm og Millnets hovedkvarter i Linköping, sier Bøhn.

Både Moment og Millnet betegner seg som markedsledende i sine respektive markeder. Men med årlige abonnementsinntekter på 43 millioner norske kroner og 52 ansatte, er Moment hakket større enn Millnets 32 medarbeidere som per nå kan skilte med 24 millioner svenske kroner i årlige abonnementsinntekter. Begge selskapene har rundt 500 aktive kunder hver. Moment har hoveddelen av sin kundebase i Norge og Island, mens Millnet har kunder i Sverige.

Til Danmark og Finland

Sammen har de to selskapene imidlertid kunder i 15 land, og det sammenslåtte selskapet er allerede i gang med å utvide sin tilstedeværelse i Norden.

Bøhn forteller at de regner med å etablere seg i Danmark allerede i 2022. Deretter står Finland for tur, men muligens ikke før i 2023. Om det blir nyetableringer i eller oppkjøp i disse landene, er ikke avklart.

– Vi vurderer både oppkjøp og opprettelse av egne virksomheter, eller en kombinasjon. Vi følger med på flere oppkjøpskandidater i Norden, og begynner også å se på aktører andre steder i Europa. Med Monterro i ryggen skal vi kunne vokse raskt uansett om det skjer organisk eller ved oppkjøp, sier gründeren av bedriften som kunne skilte med 50 prosent årlig vekst i fem påfølgende år før Monterro overtok 70 prosent av aksjene i fjor.

Eivind Bøhn legger ikke skjul på at det er lettere å akselerere veksten med Monterros finansielle muskler i ryggen, enn om man skulle fortsette å vokse ved hjelp av egne abonnementsinntekter.

– Moment var rigget for fortsatt vekst også før Monterro kom med, og den organiske veksten kunne vi nok ha opprettholdt. Men oppkjøp som dette har vi vært helt avhengige av Monterro for å få til. Den finansielle tryggheten Monterro har gitt oss, har gjort at vi tør å gjøre ting raskere enn vi ellers ville gjort, sier han.

Er blitt mer attraktive

Bøhn forteller at det også er stor forskjell på å være leder for et selskap uten og med en så stor aktør på eiersiden.

– Inntil nylig var vi to i ledergruppa - administrerende direktør og utviklingssjef. Vi fikk inn en markedsføringssjef i 2021, og økonomisjef og internasjonal salgssjef begynner snart. Da har vi en fin ledergruppe på fem. I rekrutteringsprosessen er det blitt tydelig at vi har blitt attraktive, og vi har rekruttert gode og svært kvalifiserte ledere fordi vi kan lokke med de vekstplanene vi har nå. Etablering i Sverige, Danmark og Finland - og børsnotering i løpet de neste tre til fem årene, er en reise vi merker at mange vil være med på, sier Bøhn.

Han legger til at det ikke bare er lederne i Moment som er blitt flere de siste månedene. Selskapet ansatte 15 nye medarbeidere i siste kvartal 2021, og har planer om å ansette enda flere nå, spesielt utviklere.

– Vi er stadig på jakt etter dyktige utviklere for å bygge nye team. Helst i Norge, men også i andre land hvor vi finner kompetansen, sier Bøhn.