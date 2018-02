Flere har gått til søksmål mot Googles behandling av «retten til å bli glemt»

Siden mai 2014 har Google behandlet mer enn 650.000 forespørsler om fra privatpersoner og andre parter om å få fjernet enkelte resultater som omhandler privatpersoner fra Googles søkeresultater. Til sammen har forespørslene omfattet mer enn 2,4 millioner forskjellige nettadresser.

I en statusrapport som selskapet kom med denne uken, går det fram at selskapet så langt har fjernet 43 prosent av de aktuelle nettadressene. Langt fra alle har akseptert beslutningene til Google. Flere har derfor gått til retten for å få fjernet søketreffene.

Kriminalsak

Ved High Court i London pågår det nå en slik sak, hvor en forretningsmann ber domstolen kreve at Google fjerner søkeresultater som omtaler at han ble funnet skyldig i en kriminalsak på 1990-tallet.

Retten til å bli glemt inkluderer søketreff til informasjon som framstår som utdatert eller irrelevant. Ifølge The Guardian dreier det seg i dette tilfellet om to avisartikler som dukker opp i søkeresultatene når noen søker etter personens navn, noe mange gjør før de skal møte noen ukjente, ifølge mannens advokat.

Men den individuelle retten til å bli glemt skal også veies opp samfunnets interesser. Googles advokat skal derfor ha argumentert med at retten til å bli glemt ikke er en rett til å omskrive historien eller å skreddersy fortiden sin, noe han antyder at forretningsmannen forsøker å gjøre.

Saken skal pågå i flere dager, så utfallet er ennå ikke avgjort.

Tidligere avgjørelser

Men saken er ikke unik. Google selv nevner flere lignende saker i et utvalg på denne siden. Blant annet mottok selskapet i fjor en kjennelse fra en nederlandsk domstol om å fjerne et gitt blogginnlegg fra søkeresultatene. Blogginnlegget omtalte at en navngitt fagperson er dømt for å true andre med våpen i en bygate. Google anket avgjørelsen, men tapte og fjernet deretter blogginnlegget fra søkeresultatene om fagpersonen.

I flere andre tilfeller har selskapet mottatt forespørsler fra nasjonale datatilsyn om fjerning av søkeresultater, enten direkte eller etter at selskapet først har avvist en forespørsel fra den aktuelle personen. Flere ganger har det ført til at Google har omgjort avgjørelsen, men ikke alltid.

Saken fortsetter under bildet.

Oversikt over type informasjon berørte personer ønsker at ikke skal kunne finne via søk etter deres navn i Google Søk, globalt og fram til nå. Illustrasjon: Google

Norge

Den løpende innsynsrapporten til Google om «fjerning av nettadresser fra Google Søk av hensyn til personvern» inneholder en del tall om norske forhold. I fjor mottok selskapet drøyt 2500 forespørsler om mer enn 9300 nettadresser.

41,4 prosent av nettadressene som ble behandlet, ble fjernet. Andelen er omtrent som i 2016, men betydelig lavere enn i det første hele året, 2015.

Knapt halvparten av nettadressene i de norske forespørslene tilhører nettsteder i kategoriene nyheter, katalogtjenester og sosiale medier.

I de norske tallene oppgis det at søketreffene alltid har blitt fjernet dersom forespørselen gjelder sider som enten ikke inneholder navnet på personen, altså at siden er feilindeksert eller at navnet senere har blitt fjernet. Det samme gjelder sider som inneholder personopplysninger.

Sider med profesjonell informasjon om vedkommende, eller om det som omtales som profesjonelle forseelser, blir derimot sjelden fjernet. Det samme gjelder sider som inneholder politisk informasjon om personen.

Les også: Google utvider retten til å bli glemt