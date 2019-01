Flere tusen Get-kunder uten nettilgang

En litt feilbefengt oppdatering som i går ble rullet ut til noen av fibersentralene til Get, har ført til at flere tusen av selskapets fiberkunder har mistet tilgangen til internett og andre tjenester som går over fiberen.

Get oppgir i en driftsmelding for nærmest ethvert postnummer at problemet startet klokken 08.15 den 28. januar, altså i går morges. Flere kunder tok i går kveld kontakt med Get via selskapets Facebook-side og fikk da beskjed om at den estimerte rettetiden, som var klokken 20.00, ikke lenger var mulig å holde da problemet var mer komplekst enn først antatt.

Det ble ikke gitt noen ny rettetid.

Programvareoppdatering

Digi.no har vært i kontakt med presse- og kommunikasjonssjef Sebastian Eidem hos Get på morgenen i dag. Han forteller at problemene skyldes en feil i en programvareoppdatering som ble rulle ut til et antall fibersentraler.

Feilen førte til at kundene ikke har blitt tildelt IP-adresse.

– Det var noen tusen som var berørt i går. Mye var rettet etter noen timer, og alle som var berørt i går, skal nå ha tilgang. Men i tillegg har 2700 kunder mistet IP-adressen sin i dag tidlig. Dette skal vi fikse i løpet av den neste timen, sa Eidem til digi.no omtrent klokken 9 i dag.

Det skal ikke være nødvendig å starte utstyret på kundesiden på nytt, men Eidem anbefaler likevel en omstart til kunder som ikke opplever at problemene er løst.

Ifølge Eiden jobber Get med underleverandøren for å få en ny programvareoppdatering til sentralene. I mellomtidene må IP-adressene tildeles nokså manuelt.

Han understreker at Get har rundt en halv million kunder, så andelen som er berørt av problemene, er relativt liten.