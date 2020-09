Flere velkjente Microsoft-produkter har bare tre uker igjen av livssyklusen

Den 13. oktober 2020 er datoen for den neste store «oppryddingen» i Microsoft eldre produkter. Da avsluttes livssyklusen til en rekke av selskapets mer enn ti år gamle produkter, hvor støtten styres av Microsofts faste policy. Det mest brukte av disse er trolig Office 2010.

Selv om det har vært unntak, støttes de fleste av de eldre Microsoft-produktene i ti år. De fem første årene tilbys det som kalles for grunnleggende støtte. Deretter følger fem år med utvidet støtte. I motsetning til det en skulle tro ut fra navnene, er den grunnleggende støtten mer omfattende enn den utvidede støtten, som i praksis kun inkluderer fri tilgang til sikkerhetsrelaterte oppdateringer.

Bør byttes ut eller kobles fra nettet

Office 2010 ble lansert på markedet 15. juli 2010. Den 13. oktober 2015 gikk støtten for programvaren over fra grunnleggende til utvidet støtte. Den 13. oktober 2020 avsluttes også den utvidede støtten. Etter dette vil ikke produktene motta flere sikkerhetsoppdateringer, noe som betyr at programvaren ikke lenger bør brukes – i alle fall ikke på PC-er som er tilknyttet et datanettverk.

Trolig vil det i løpet av bare noen måneder bli oppdaget til nå ukjente og alvorlige sårbarheter i Office 2010-produktene – inkludert programvare Word, Excel og Powerpoint – som aldri vil bli fjernet. Avhengig av hvor enkelt det er å utnytte disse, og hvor mye tilgang de kan gi, vil dette kunne bli attraktive angrepsvektorer for blant annet skadevare.

Flere mulige løsninger

Da det bare er tre uker igjen til støtten avvikles, haster det for dem som fortsatt bruker Office 2010 å finne alternativer. For mange vil en nyere versjon av Microsoft Office være det eneste reelle alternativet.

Da kan man velge mellom 2013-, 2016- eller 2019-utgavene, eventuelt et Office 365/Microsoft 365-abonnement. Office 2019 er den eneste av de abonnementsfrie versjonene som det fortsatt tilbys grunnleggende støtte til. Denne utløper 10. oktober 2023. I dette tilfellet varer den utvidede støtten bare i to år, fram til 14. oktober 2025.

For andre kan friprog-løsninger som Libreoffice eller Openoffice være gode alternativer. Mange vil også kunne klare seg godt med webbaserte løsninger som Microsofts Office.com eller Google Docs. Alle disse alternativene er i utgangspunktet gratis å bruke.

Overmodne for utskifting

Office 2010 er ikke det eneste Microsoft-produktet det er på høy tid å bytte ut. Dynamics GP 2010, Exchange Server 2010, Fast Search Server 2010 (for SharePoint, for SharePoint Internet Sites), Groove Server 2010, Microsoft Search Server 2010, Project 2010 og Visio 2010 er alle berørt av akkurat det samme.

Også de fleste av disse finnes i nyere utgaver.