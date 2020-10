Ny oppdatering: Nå blir det enklere å bruke Office på Ipad

Microsofts Office-verktøy forbindes nok ennå mest med PC-plattformen, men selskapet har også i økende grad tatt de mobile plattformene på alvor. Nå har Microsoft kunngjort oppdateringer som skal løfte Office-opplevelsen på Apples nettbrett.

Den viktigste endringen er at Office, nærmere bestemt Word, Excel og PowerPoint, nå får full støtte for pekeplate og mus på IpadOS-plattformen.

Skal gi høyere effektivitet

Dersom du er mest vant til å bruke PC når du jobber i Office-applikasjonene vil dette altså kunne gjøre det vesentlig enklere og mer effektivt å arbeide på en Ipad, hvor man vanligvis må bruke berøringsfunksjonalitet.

Microsoft sier de nye oppdateringene vil gjøre Office-opplevelsen på Ipad svært lik den man har på PC-plattformen.

Som digi.no rapporterte kom støtte for pekeplate og mus til Ipad på plass tidligere i år med lanseringen av nye Ipad Pro og IpadOS 13.4, samt det tilhørende Magic Keyboard-tastaturet, som byr på innebygd pekeplate. Det finnes også tastaturer med pekeplate fra tredjeparter.

Pekeplate-støtten er gjort på en litt annen måte enn på Mac OS, for å bedre utnytte hvordan Ipad OS fungerer. Når man beveger fingeren over pekeplaten, vil markøren for eksempel endre seg til det verktøyet man trenger i programmet.

Overhaler grensesnittet

For å bruke mus, som altså også ble mulig fra og med IpadOS 13.4, må man benytte seg av en Bluetooth-mus, som Apple gir mer informasjon om på sine støttesider.

I tillegg til mus- og pekeplate-støtte har Microsoft også foretatt en overhaling av grensesnittet i Office-appene til Ipad, deriblant en ny startskjerm og nye menyer som skal gi appene et renere og mer moderne preg. Ifølge Microsoft har tilbakemeldinger fra brukere vist at disse endringene har gjort det enklere å finne frem.

De nye designendringene er i tråd med dent såkalte Fluent-designspråket som Microsoft først introduserte i mobilversjonene av Office-appene i desember i fjor.

Alle de nye endringene skal rulles ut i Office-appene til alle brukere i løpet av de kommende par ukene, lover Microsoft.