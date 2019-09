Flyttet hovedkontoret til Oslo og bygget appen på nytt fra bunnen av: – Vi droppet konsulentene og tok kontroll selv

FORSKNINGSPARKEN, OSLO (digi.no): Pickatale står bak en app hvor man for en fast sum i måneden kan få tilgang til et stort antall interaktive barnebøker. Da selskapet bestemte seg for å lage appen på nytt fra grunnen av og flytte hovedkontoret til Oslo, droppet de innleide konsulenter og tok full kontroll på hele utviklingsarbeidet selv.