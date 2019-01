Føderal dommer hudfletter Yahoo og avfeier forlik etter hackerangrep som rammet tre milliarder kontoer

En domstol i California har avvist et forslag til forlik med Yahoo, som hvis det hadde blitt godkjent ville avgjort et søksmål som har pågått i flere år, skriver Ars Technica.

Saken dreier seg om erstatningsansvar etter at nettgiganten ble rammet av en serie oppsiktsvekkende hackerangrep, men den føderale dommeren Lucy Koh mener at Yahoo ville ha sluppet for billig unna med forslaget som lå på bordet.

Koh er en gjenganger som rettens formann i en lang rekke søksmål knyttet til teknologiselskaper i Silicon Valley.

I en rettsavgjørelse mandag kastet hun ut forslaget til forlik, der Yahoo skulle utbetale 50 millioner dollar til ofrene. Dommeren benyttet anledningen til å refse selskapet for manglende evne til å informere publikum om hva de har gjort i kjølvannet av flere sikkerhetsbrudd.

– Yahoo har ikke forpliktet seg til økte budsjetter for datasikkerhet gir bare vage innrømmelser knyttet til tiltak for å bedre forholdene. Selskapet har over tid utvist en sjokkerende mangel på åpenhet knyttet til sikkerhetsbruddene. Beklageligvis fortsetter dette mønsteret i forslaget til forlik, konstaterer hun i avgjørelsen.

Holdt innbruddene skjult i flere år

USA tok i 2017 ut tiltale mot fire russiske menn, inkludert to agenter fra etterretningstjenesten FSB, som de anklaget for å ha kapret en halv milliard Yahoo-kontoer.

Saken gjaldt et innbrudd fra 2014, som Yahoo først informerte om to år senere.

Så i desember 2016 kom selskapet med en ny innrømmelse. De var også rammet av et annet og enda mer omfattende sikkerhetsbrudd fra august 2013.

Yahoo opplyste først at én milliard kontoer var rammet i den hendelsen. Senere har eierselskapet Verizon erkjent at samtlige tre milliarder kontoer ble kompromittert.

Mobilgiganten Verizon fullførte i 2017 sitt oppkjøp av Yahoo for 4,48 milliarder dollar. Det inkluderte en rabatt på 350 millioner dollar som ble gitt på grunn av usikkerhet knyttet til hackerangrepene selskapet har vært rammet av.

Verizon sier til nyhetsbyrået Reuters at «selv om en foreløpig godkjennelse av forliket ikke ble godkjent, så føler vi oss sikre på at vi kan oppnå en avgjørelse vi kan leve med senere.»