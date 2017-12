Hacker innrømmet for russisk domstol å ha hacket Demokratene på ordre fra FSB

Den russiske hackeren Konstantin Kozlovsky skal allerede i august i år ha fortalt byretten i Moskva at han ble beordret av FSB-agenter om å hacke Democratic National Committee (DNC). Han skal ha lagt fram bevis for at han i mange år samarbeidet med den russiske sikkerhetstjenesten.

Det er den russiske avisen The Bell som skrev dette i går, noe som er gjengitt av Business Insider. Informasjonen skal stamme fra Facebook-kontoen til Kozlovsky, hvor det i løpet av høsten har blitt lagt ut dokumenter og et lydopptak som skal stamme fra rettshøringen.

Bakgrunn: – Hackere infiltrerte nettverket i et år, tappet info om Donald Trump

Bekreftet

To personer, blant annet én som skal ha vært tilstede under høringen, skal ha overfor The Bell ha bekreftet at dokumentene er ekte. Inkludert er også en påstand om at den russiske domstolen tillater både FSB og Kaspersky Lab å hacke utenlandske servere. I innlegget er det oppgitt fire IP-adresser til servere i Vest-Europa.

På Facebook-kontoen til Kozlovsky ble det i august i år også publisert et håndskrevet brev hvor Kozlovsky blant annet forteller at han har jobbet for FSB i nærmere et tiår.

Lurk

Kozlovsky skal ha blitt arrestert i sommerhalvåret i 2016, anklaget for å ha deltatt i et hackerkollektiv som kalles for Lurk. De ni personene i gruppen skal angivelig ha stjålet et beløp tilsvarende mer enn 1,7 milliarder rubler (den gang tilsvarende 212 millioner kroner) fra russiske finansinstitusjoner siden 2013.

Samtidig skal Lurk ha samarbeidet med FSB. I tillegg til hacking av DNC, skal han under oppsyn av sikkerhetstjenesten ha utført kyberangrep mot blant annet militære virksomheter i USA.

En navngitt person, major Dmitry Dokuchayev, blir oppgitt som Kozlovskys føringsoffiser i FSB. Før han begynte i FSB, skal Dokuchayev ha vært tilknyttet hackergruppen kjent som Shaltai Boltai eller Humpty Dumpty. Han skal ha brukt aliaset «Forb» og er anklaget i USA for å ha stjålet informasjon om en halv milliard Yahoo-kontoer i 2014.

Forræderianklager

Kozlovsky skal i høringen også ha nevnt Ruslan Stoyanov. Han ledet i fjor etterforskningen av Lurk hos Kaspersky Lab. Både han og Dokuchayev ble arrestert og anklaget for forræderi i Russland i desember i fjor. Den uavhengige, russiske avisen Meduza, som omtaler den samme saken, viser til den russiske tv-stasjonen Dozhd, som i august opplyste at både Stoyanov og Dokuchayev er mistenkt for å ha lekket etterretningsinformasjon om russiske hackere til amerikanske myndigheter.

Les også: Russisk datasikkerhetssjef i Kaspersky pågrepet

Arrestert ble i desember i fjor også Sergei Mikhailov. Han jobbet ifølge The Bell for andre direktorat ved FSBs informasjonssikkerhetssenter. Han er mistenkt for å forsyne representanter for amerikanske etterretningstjenester informasjon om et serverutleieselskap som russiske hackere skal ha benyttet i forbindelse med kyberangrep på USA. Også Mikhailov står i fare for å bli anklaget for forræderi.

Også en fjerde person blir nevnt av The Bell i en engelskspråklig, men litt eldre gjennomgang av forræderisaken, hvor Kozlovsky ikke er nevnt. Denne fjerde personen, Georgy Fomchenkov, er personen som antas å ha organisert avtalen med USA. Han skal være lite kjent i Russland, men har bakgrunn fra FSB og skal være en medgründer av betalingssystemet Whitebill.com, som ifølge The Bell er populært blant pornonettsteder, spamdistributører og nettsteder som selger medisiner.

Dersom samarbeidet mellom Kozlovsky og FSB blir bekreftet, vil det ifølge Business Insider kunne bidra til å undergrave de russiske myndighetenes påstander om at de ikke hadde noe med hackingen av Det demokratiske partiet under den amerikanske presidentvalgkampen i fjor.

Har du lest denne? Slik brukte Trump-teamet data for å vinne (Digi ekstra)