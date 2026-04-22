Folkeavstemning på Toten kollapset etter få minutter

– Det er problemer med stemmeløsningen. Leverandøren er på saken, sa valgansvarlig Anne Britt Sveum Søreng i Gjøvik til Oppland Arbeiderblad ved 10.20-tiden.

Klokka 10 ble det åpnet for å stemme digitalt om de tre kommunene skal slå seg sammen til én kommune fra 1. januar 2028. Bare minutter senere var stemmeløsningen nede.

– Noen fikk stemt like over klokka 10, men så krasjet nettsiden på grunn av stor pågang, opplyser Søreng.

Hvor mange som rakk å stemme før kollapsen, er ikke kjent. Litt før klokken 11 var nettsiden skalvislaosssammen.no oppe og gikk igjen.

Søreng forsikrer at avgitte stemmer ikke skal ha gått tapt.

– Folk må bare prøve igjen.

Fra klokka 10 ble det sendt SMS til alle folkeregistrerte i de tre kommunene ved siste årsskifte.