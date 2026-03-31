Nkom: Nesten alle mobiloperatørene bryter krav til ID-kontroll

– Det har vært altfor enkelt å opprette abonnement i andres navn og misbruke deres identitet. Regelverket er tydelig, og vi forventer at operatørene faktisk følger det, sier avdelingsdirektør Kamilla Sharma i Nkom i en pressemelding.

Etter at strengere ID-krav trådte i kraft 1. januar 2025, har myndigheten gjennomført tilsyn med Lycamobile, Lyse Tele (Ice), SMB Mobil, Talkmore, Telavox og Telenor.

De strengere kravene innebærer at kunder må legitimere seg med gyldig ID, som pass eller førerkort, eller elektronisk ID, ved kjøp, endring eller oppsigelse av mobilabonnement.

Tilsynsrapportene viser at nesten ingen operatører ikke følger reglene godt nok.

Telavox er den eneste aktøren der det ikke er funnet feil som må rettes. Nkom varsler pålegg om retting til de øvrige operatørene. Dersom alvorlige avvik ikke rettes innen fastsatte frister, kan Nkom ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

– Det skal være trygt å være mobilkunde, og vi forventer at både små og store aktører tar ansvaret sitt på alvor, sier Sharma.