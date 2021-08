For 25 år siden brakte Nokia 9000 internett til mobilen

Det å koble mobilen til internett og få tilgang til alle tjenestene som er tilgjengelige der, via mobilnettet, er noe vi nærmest tar som en selvfølge i dag – i alle fall på steder med brukbar dekning. Men det er ikke mer enn 25 år siden dette var noe helt nytt.

Tidlig på vårparten 1996 avduket Nokia den oppsiktsvekkende mobiltelefonen Nokia 9000 Communicator, som kom på markedet 15. august samme år. Den skal ha vært den første kommersielt tilgjengelige mobiltelefonen som kunne kobles til internett via mobilnettet.

IBM Simon var et lignende produkt som ble avduket allerede i 1992. Den støttet analoge mobilnett og kunne sende og motta e-post (Lotus cc:Mail) via det innebygde modemet, ved å ringe direkte til modemet til e-postserveren. Men ingenting tyder på at den kunne kobles til internett.

Hele 9,6 kilobit per sekund

Nokia 9000 hadde nemlig et innebygget CSD-modem (Circuit Switched Data) som over GSM-nettet kunne overføre data med en hastighet på opptil 9,6 kilobit per sekund. Med denne kunne brukerne blant annet sende og motta e-post. Den støttet også terminaltjenester, inkludert telnet, og den var utstyrt med en nettleser for surfing på weben. Den hadde også støtte for utskrift av dokumenter via IrDA-grensesnittet (Infrared Data Association). Mobilen kunne også kobles til en PC med serielt grensesnitt (RS-232). I tillegg hadde den egen støtte for konferansesamtaler, kalender og sending og mottak av faks. Nokia 9000 var også utstyrt med verktøyet Composer, som gjorde at brukeren kunne lage sine egne ringetoner. Hva mer kunne man ønske seg?

Enheten har av den utbrettbare typen med fysisk QWERTY-tastatur og en stor skjerm på innsiden. Sammenlignet med datidens andre mobiler var LCD-skjermen til Nokia 9000 fantastisk. De fleste mobiltelefoner for 25 år siden støttet kun tekst, mens Nokias toppmodell også hadde støtte for grafikk – riktignok bare ensfarget og ikke særlig god i sollys, men med en oppløsning på 640 x 200 piksler. I tillegg hadde den en liten skjerm og talltastatur på utsiden for bruk i forbindelse med telefonsamtaler.

«Mursteinen»

Som nevnt var ikke Nokia 9000 Communicator noen liten og kompakt telefon. Den veide 397 gram og målte 173 x 64 x 38 mm. Selv om høyde/bredde-forholdet nok er noe annet i dag, er ikke disse målene fryktelig langt unna flere av dagens smartmobiler. Men tykkelsen gjorde at «kommunikatoren» ikke var så var særlig bukselommevennlig.

Under skallet ble den drevet av en Intel 386-prosessor klokket til 24 MHz. Enheten hadde 8 megabyte med ikke-flyktig minne, men bare 2 megabyte satt av til brukerdata. Operativsystemet het PEN/GEOS 3.0, som var utviklet av selskapet Geoworks for PDA-er (Personal Digital Assistant).

Digi.no er ikke helt sikre på hva som var veiledende pris på Nokia 9000 i Norge da den ble lansert, men avisannonser fra 1996 tyder på at den gjerne ble solgt for langt over 10.000 kroner.

Mobil + PDA = smartmobil?

Nokia 9000 Communicator var på mange måter en forløper for dagens smartmobiler. Den kombinerte de digitale kommunikasjonsmulighetene i GSM-mobiltelefonen med appene til PDA-en. Det var selvfølgelig mulig å koble mange PDA-er til internett også, men da primært med et eksternt modem for tilkobling til fastnettet.

Communicator-familien til Nokia ble fornyet helt fram til og med 2007, året Apple lanserte Iphone. Iphone-lanseringen ble starten på en helt ny epoke.

Filmrolle

Enkelte kaller Nokia 9000 Communicator for «James Bond-mobilen». Men det var ikke denne mobilen som helten brukte til å fjernstyre en BMW i filmen Tomorrow Never Dies fra 1997. Det Bond brukte, var en fiktiv mobiltelefon fra Ericsson kalt JB988.

Nokia 9000 Communicator ble derimot brukt i filmen The Saint (Helgenen), som også kom i 1997.

En Nokia-mobil fra HMD Global – Nokia 8.3 5G – skulle derimot ha vært med i den nyeste James Bond-filmen, No Time To Die, som først har premiere den kommende høsten. Filmen ble opprinnelig forsinket på grunn av covid-19-utbruddet, men angivelig skal flere scener senere ha blitt spilt inn på nytt fordi Nokia 8.3 5G ikke lenger er den modellen HMD Global vil betale mye penger for å få vist fram.