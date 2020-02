– For første gang er det funnet mer skadevare til Mac enn til Windows

Om man går et stykke tilbake i tid ble Mac-plattformen regnet som god del tryggere enn Windows-plattformen når det gjelder forekomsten av skadevare, men nå sitter et sikkerhetsselskap på tall som indikerer at bildet har endret seg drastisk.

Malwarebytes Labs publiserte nylig sin nye State of Malware Report, og den viser en svært kraftig vekst i skadevare til Mac-plattformen. For ordens skyld er tallene kun basert på informasjon hentet inn fra selskapets egne kunder, men gir nok likevel en indikasjon på den generelle utviklingen.

Dobbelt så mange som på Windows

Ifølge sikkerhetsselskapet økte det totale antallet skadevare-trusler på Mac-plattformen med hele 400 prosent i 2019 sammenlignet med året før.

I fjor oppdaget selskapet i snitt 11 trusler per Mac-sluttbruker, mens det ble oppdaget 5,8 trusler i snitt per Windows-sluttbruker. Med andre ord er tallet nesten dobbelt så høyt på Mac-plattformen.

Dette skal være første gangen at Windows forbigås av Apples PC-plattform når det gjelder skadevare. Malwarebytes sier at grunnen til utviklingen trolig er at Mac har økt markedsandelen en del det siste året, og også fordi Macs innebygde sikkerhetssystemer ikke har slått like hardt ned på blant annet adware og PUP (potentially unwanted program) som på skadevare.

Dette har ifølge selskapet ført til at Mac-plattformen har blitt mer sårbar for gråsone-programvare, som igjen kan brukes til å infiltrere plattformen med mer alvorlig skadevare.

Oversikt over de mest utbredte truslene på Mac-plattformen. Foto: Malwarebytes Labs.

Mest adware og PUP

De mest utbredte truslene til Mac er adware- og PUP-familier, hvorav en adware-programvare ved navn Newtab ligger helt på toppen. Dette er en programvare som omdirigerer søk i nettleseren for på sleipt vis å generere annonsekroner for bakmennene, og leveres gjennom Safari-tillegg. Newtab ble oppdaget nesten 30 millioner ganger i 2019.

Når det gjelder mer tradisjonell skadevare er det et par programmer kalt OSX.Generic.Suspicious og OSX.FakeFileOpener som ligger på topp. Disse har egenskaper som ligner på hverandre, og fungerer blant annet ved å imitere legitim macOS-funksjonalitet for å dirigere brukere til ondsinnede nettsider.

Detter skjer for eksempel ved at brukeren får en falsk advarsel om skadevare på maskinen og lures til å laste ned en ondsinnet «fiks».

Den «gode» nyheten i Malwarebytes' rapport er at antallet trusler rettet mot forbrukere totalt sett gikk ned med 2 prosent sammenlignet med 2018, på tvers av alle plattformer. Antallet trusler rettet mot bedrifter gikk derimot opp med 13 prosent.

For flere detaljer kan du lese hele rapporten her.