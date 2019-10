For første gang er et fri programvare-prosjekt saksøkt av et «patentroll»

Gnome Foundation, fri programvareorganisasjonen som står bak det mer enn 20 år gamle skrivebordsmiljøet GNOME for Linux og andre Unix-lignende systemer, har blitt saksøkt av det Texas-baserte selskapet Rothschild Patent Imaging for patentkrenkelse.

Det aktuelle patentet dreier seg om trådløs overføring av digitale bilder mellom en eller flere fotoenheter og en eller flere mottakere, som automatisk eller selektiv mottar disse, samt en metode for dette.

Fotoapplikasjon

Rothschild Patent Imaging mener at fotoapplikasjonen Shotwell i Gnome krenker dette patentet, og krever derfor erstatning og at Gnome Foundation inngår en lisensavtale med selskapet.

Selskapet mener at Shotwell i alle fall krenker det som omtales som «Claim 4» i patentet, som så langt digi.no kan forstå omtaler en metode som en mobil fotoenhet kan utføre for å motta en samling fotografiske bilder. Metoden innebærer også en viss filtrering og identifisering av enkeltbilder i samlingen, samt trådløs overføring av dette til en annen enhet.

I en pressemelding som ble utgitt denne uken, skriver Gnome Foundation at stiftelsen har blitt tilbudt et forlik med Rothschild Patent Imaging mot en erstatning på mange hundre tusen dollar. Da vil Gnome Foundation få en lisens til å benytte oppfinnelsen som patentet dekker.

Kjemper imot

Selv om det hadde vært enklere og billigere å godta kravet, har stiftelsen i stedet valgt å bekjempe det, blant annet for å forhindre at Rothschild Patent Imaging bruker det mot andre. Gnome Foundation mener at patentet ikke er gyldig, at programvare ikke kan patenteres på denne måten, og at verken Shotwell eller annen fri programvare er berørt av patentet.

Målet er derfor å få patentet, som stammer fra 2008, ugyldiggjort. Gnome Foundation mener dette er første gang et fri programvare-prosjekt har blitt angrepet på denne måten.

I tidligere patentstrider som har involvert fri programvare, har kravene i stort grad blitt rettet mot kommersielle selskaper.

Innsamling

Stiftelsen er en non-profit-organisasjon som i fjor hadde en omsetning på drøyt 1 million dollar. For å kunne betale for advokathjelp og rettsomkostningene, har Gnome Foundation behov for donasjoner. Innsamlingen er allerede godt i gang. I skrivende stund har Gnome Patent Troll Defense Fund fått inn mer enn 43.000 dollar av målet på 125.000 dollar. Det kommer stadig store og små donasjoner med få minutters mellomrom.

Ifølge The Register skal Rothschild Patent Imaging tidligere ha saksøkt flere andre IT-selskaper for patentkrenkelser, tilsynelatende med varierende hell. I alle fall Netgear og Slomin skal ha greid å få Rothschild Patent Imaging til å trekke tilbake kravene etter at de har kommet med motkrav.