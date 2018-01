2017 var et dårlig år for indiske IT-ansatte: 56 000 mennesker har mistet jobben

2017 har vært et dårlig år for indiske IT-ansatte. I løpet av bare ett år har 56 000 indiske IT-arbeidere mistet jobben. Det er verre enn under finanskrisen i 2008. Det skriver Quartz.

Samtidig som flere og flere indere mister jobben, har også mange av de største selskapene halvert antall nyansettelsene i samme periode.

Kutter for første gang

To av Indias største IT-selskaper – Tata Consultancy Services (TCS) og Infosys – har for første gang noen sinne kuttet i arbeidsstokken.

– Digitalisering og automasjon har ført til at tradisjonelle roller i IT-selskapene har blitt gammeldagse og avlegs. Dermed har selskapene blitt nødt til å revurdere arbeidstokken for å holde seg relevante, sier HR-sjef Arun Paul i det indiske bemanningsbyrået Incendo til Quartz.

Tilsammen har de to Indiske gigantene 700 000 ansatte på verdensbasis, og selger IT-tjenester for rundt 80 milliarder kroner årlig.

Jobber blir automatisert

Infosys kuttet alene 9 000 jobber i januar 2017. Cognizant - en annen indisk gigant - ga 6 000 ansatte fyken.

Der skyldes kuttene ene og alene at tradisjonelle IT-driftsjobber blir automatisert.

I det lange løp er det allikevel ventet at automasjon vil skape flere IT-jobber for indere med spisskompetanse.

Men for folk som jobber med tradisjonelle IT oppgaver, som for eksempel drift, i de indiske gigantselskapene må belage seg på å finne nytt beite eller omskolere seg.

700 000 IT-jobber vil forsvinne

Det er nemlig estimert at nesten 700 000 IT-jobber som ikke krever spisskompetanse vil forsvinne i landet innen 2022.

– Jobber kommer til å forsvinne i en god stund fremover. Med det nye skiftet i markedet er det helt uunngåelig. Allikevel vil vi se et positivt skifte fra 2020, og vi forventer at nye jobber kommer til å skapes, konkluderer Gartner i en rapport Quartz har fått tilgang til.

I Norge har vi blitt mer og mer skeptiske til tjenesteutsetting av IT-tjenester. Det viste fjorårets tjenesteutsettingsundersøkelse som digi.no omtalte i april i fjor.

Skeptiske til outsourcing

Da svarte bare 43 prosent av de spurte bedriftene at de planla å tjenesteutsette IT-tjenester.

Det var en nedgang på ti prosent fra 2016.

– Påfallende hvor raskt norske virksomheter er blitt negative til outsourcing sammenlignet med fjorårets holdninger og tilsvarende bedrifter i våre naboland, sa partner Tom Krohn i PA Consulting til digi.no den gangen.

I snitt er norske kunder «nær fornøyd» med tilbyderne av IT-tjenester, men det er veldig store forskjeller, konkluderte rapporten.

Grunnen til det kan skyldes de mange negative oppslagene i mediene den siste tiden.

Stoppet tanking av bensin

I midten av desember 2016 ble det kjent at indiske IT-konsulenter fra HCL ble kastet ut av brannmurene til Statoil etter en hendelse som oppstod da en konsulent kom seg inn på en server han ikke skulle hatt tilgang til.

Inderen restartet et kritisk datasystem som styrte bensinlasteanlegget på Mongstad utenfor Bergen da det var i gang med tankingen av 50 millioner liter bensin.

Mange ansatte i Statoil hadde da kjempet en lang kamp for å få kontroll over egne sikkerhetskritiske datasystemer. 30. juni bestemte den norske oljegiganten seg for å hente hjem igjen mellom ti og 15 sikkerhetsjobber fra India.

– Det er fantastisk bra. Vi er hoppende glade. Dette er noe vi har jobbet for i mange år, sa NITO-tillitsvalgt Jorunn Birkeland i Statoil til digi.no da.