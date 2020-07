For lite plass? Nå har Samsung lansert en SSD på 8 terabyte

Samsung har lansert andre generasjon SSD-er i QVO-serien – Samsung 870 QVO. De nye SSD-ene kommer med kapasitet på 1, 2, 4 eller 8 TB (terabyte). 870 QVO er etterfølgeren til 860 QVO, som ble lansert for litt over to år siden og som hadde en kapasitet på opptil 4 TB.

870 QVO har en formfaktor på 2,5-tommer, og overføringshastigheten er begrenset til det SATA 3.0-standarden klarer. Samsung oppgir ytelsen til 560 MB/sek for sekvensiell lesing og 530 MB/sek for skriving.

Samsung Q870 QVO. Foto: Samsung

Har du en PC med en M.2-sokkel kan du få vesentlig høyere ytelse ved å velge en MVMe-basert M.2-SSD, for eksempel har den raskeste Corsair-SSD-en på Komplett.no en oppgitt lese-/skriveytelse på 4950/420 MB/sek. Men dagens M.2-SSD-er har gjerne en makskapasitet på 2 TB, og prisen er ganske høy.

Mange har uansett ledig plass til 2,5-tommers SSD-er i PC-en – og skal du bare utvide lagringskapasiteten kan dette være en god og rimelig løsning. Så kan du for eksempel ha operativsystemet og de viktigste programmene på den raske M.2-SSD-en, mens 2,5-tommers SSD-en brukes til å lagre alle filene du har som tar stor plass – som bilder, videoer og annet.

Skal ha fått bedre ytelse

Samsung 870 QVO benytter Samsungs 4-bit MLC-teknologi (multi-level cell), også kalt QLC (quad-level cell). Dette gir høy lagringstetthet til en lav pris. De nye SSD-ene er rettet mot både forbrukere og profesjonelle PC-brukere som trenger høy lagringskapasitet til en noenlunde lav pris.

Ifølge Samsung skal de nye SSD-ene i tillegg til høyere kapasitet også ha fått bedre ytelse og pålitelighet. En såkalt «Turbowrite»-teknologi sørger for å justere størrelsen på SSD-ens hurtigbuffer (cache) slik at ytelsen skal være best mulig til enhver tid.

Britiske PC Magazine har testet en 2 TB-versjon av 870 QVO, og konkluderer med at ytelsen er veldig god – og i enkelte tilfeller også konkurransedyktig med Samsungs eldre NVMe-baserte 970 Evo SSD. De anbefaler imidlertid ikke SSD-en til formål som innebærer hyppig skriving av store datamengder.

Prisen ligger på 10.599 kroner for 8 TB-versjonen, 5.899 for 4 TB, 2.999 for 2 TB og 1.499 for 1 TB.