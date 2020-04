Harddisker solgt som NAS-disker, selv om de ikke egner seg for det

Mange harddisker med høy lagringskapasitet bruker en teknologi som kalles Shingled Magnetic Recording (SMR). Dette er en måte å øke diskens kapasitet på ved at de magnetiske sporene som skrives til disken delvis overlapper de sporene som tidligere er skrevet.

Men selv om SMR gjør det mulig å øke lagringstettheten og å lage harddisker med høy kapasitet til en rimelig penge, så er ytelsen ved skriving til disken mye dårligere enn med tradisjonelle disker (CMR – Conventional Magnetic Recording). Derfor egner SMR-diskene seg best for dem som trenger en harddisk for arkivering av store datamengder (som sikkerhetskopier) – og der skriveytelsen ikke er avgjørende.

Inntil nylig ble SMR bare brukt i harddisker med veldig høy lagringskapasitet – 10 TB og oppover. I det siste har imidlertid produsenter som Western Digital, Seagate og Toshiba begynt å selge SMR-disker med lavere kapasitet – typisk 2–6 TB. Dette har de gjort uten å fortelle kundene om at de har gått over til en teknologi som gir billigere disker, men dårligere ytelse, skriver Ars Technica.

Fungerer dårlig i RAID-oppsett og i NAS-er

Siden SMR har mye dårligere ytelse enn CMR ved skriveoperasjoner til tilfeldige steder på disken, egner de seg dårlig for bruk i NAS-enheter. Ifølge enkelte rapporter vil diskene noen ganger ikke fungere i det hele tatt når de er en del av et RAID-oppsett.

Mange mener denne disken fra Western Digital ikke egner seg for bruk i NAS-er, selv om den er merket som en NAS-disk. Foto: Wester Digital

Nettstedet Blocks & Files skriver at Western Digital selger en serie med harddisker som er merket som «WD Red 3,5» NAS Hard Drive», som nå Western Digital bekrefter benytter SMR-teknologien. Den har altså NAS i navnet, til tross for at den altså er lite egnet for bruk i NAS-er – i hvert fall i RAID-oppsett. Også Toshiba bekrefter at de bruker SMR i enkelte av sine harddisker, uten at diskene er merket på noen måte.

En bruker som jobber som nettverksadministrator ved Storbritannias største universitets-baserte romforsknings-laboratorium forteller til Blocks & Files at WD Red NAS-disken han hadde kjøpt stadig vekk ble «kastet ut av» RAID-oppsettet han hadde hjemme, antagelig fordi disken responderer for tregt og RAID-kontrolleren dermed tror det er noe galt med den.

– Det er riktig at vi ikke spesifiserer lagringsteknologi i vår WD Red HDD-dokumentasjon, opplyser en talsperson for Western Digital til Ars Technica. Talspersonen hevder videre at det normalt ikke har så mye å si for NAS-brukere i forbruker- og småbedrift-markedet hva slags lagringsteknologi som brukes.

– I vår testing av WD Red-disker har vi ikke funnet problemer med gjenoppbygging av RAID på grunn av SMR-teknologien.

Seagate: SMR og NAS går dårlig sammen

Også Seagate leverer harddisker uten å identifisere hvilken lagringsteknologi diskene bruker. Til Ars Technica sier imidlertid selskapet at de ikke bruker SMR-teknologien i noen disker som er beregnet på NAS-løsninger.

– Seagate produserer kun NAS-disker som er CMR. Vi har ingen SMR-disker i våre Ironwolf- og Ironwolf Pro-serier, som er beregnet på NAS. Vi anbefaler ikke SMR for NAS, sier kommunikasjonssjef Greg Belloni til Ars Technica.