For ti år siden avduket Microsoft noe som forandret selskapet fullstendig

Under Microsoft Professional Developer Conference som ble arrangert i Los Angeles i 2008, avduket Microsoft det som framstod som en helt ny Windows-versjon med navnet Windows Azure. Digi.no var til stede og hørte Microsofts daværende sjefarkitekt for programvare, Ray Ozzie, fortelle hva dette tjenestebaserte operativsystemet dreide seg om.

Windows Strata

Allerede i forkant av konferansen florerte det med rykter og mer eller mindre offisielle hint om hva som var på gang. Systemet ble omtalt med kodenavn som Windows Cloud eller Windows Strata.

– Akkurat som vi har et operativsystem for pc-en, for mobiltelefonen og for serveren, trenger vi et nytt operativsystem som kjører i [sic] Internett. Jeg vedder at vi vil kalle det Windows et-eller-annet. Vi kommer til å kunngjøre det om fire uker. Innen da kan vi kanskje også skilte med et varemerke. I dag vil jeg kalle det Windows Cloud. Og Windows Cloud vil være et sted der man kan kjøre vilkårlige applikasjoner i Internett, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer noen uker før PDC 2008.

Et år senere

Da PDC 2009 gikk av stabelen i november 2009, var Windows Azure ennå ikke kommersielt tilgjengelig. Det skjedde først den 1. februar 2010. Men det var under PDC 2009 at det ble klart at Microsoft Azure skulle åpnes fra teknologier og programvare også fra andre leverandører enn Microsoft selv. Inn kom støtte for blant annet Java, PHP, Apache og MySQL.

På dette tidspunktet ble det også offisielt at infrastrukturen til daværende Windows Azure skulle spres til tre ulike verdensdeler, fordelt på seks datasentre i Nord-Amerika, Europa og Asia.

Omdøpt

Selv om mye av det både Ballmer og Ozzie beskrev i 2008, fortsatt er korrekt, har Windows Azure blitt svært mye mer. Dette er også årsaken til at tjenesten i april 2014 ble døpt om til Microsoft Azure. Det handler ikke lenger bare om Windows. Linux-andelen lå i september i år på rundt 50 prosent, og andelen vokser stadig.

Også fra starten av skulle Azure tilby håndfull relaterte tjenester, slik som SQL Services, SharePoint Service og Dynamics CRM Services. Dette fikk navnet Azure Services Platform. I dag tilbys det mer enn hundre slike tjenester innen en rekke områder.

Azure-økosystemet har også blitt utvidet med Azure Stack, som gjør det mulig å ta i bruk nettskyteknologien til Microsoft i lokale datasentre.

Verken først eller størst

Azure og Microsofts øvrige nettskytjenester har betydd mye for hvordan mange av kundene til Microsoft kjører programvare. Men det er det ikke slik at Azure var innledningen på nettskytrenden. Amazon lanserte Elastic Compute Cloud tolv år tidligere, men deler av tankegangen er betydelig eldre enn dette også.

Selskapet som i aller størst grad har blitt påvirket og forandret av Microsoft Azure, er Microsoft selv. Det var det nok ikke så mange som innså allerede i 2008.

«Cloud first»

Microsoft har siden da gått fra å være en aktør som primært selger programvare til å bli en leverandør av tjenester. Selskapet selger selvfølgelig fortsatt programvare, men dette utgjør en stadig mindre del av omsetningen.

Det betyr ikke at programvare ikke lenger er viktig for Microsoft. Den bidrar til å holde kundene knyttet til Microsoft, slik at selskapet enklere kan selge dem tjenester.

