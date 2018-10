For under to måneder siden var det uaktuelt å gjøre noe med «smutthullet». Nå ber Jensen Skattedirektoratet gjøre en vurdering

Siv Jensen har bedt Skattedirektoratet utrede hvorvidt det er hensiktsmessig å gi selskaper som utvinner kryptovaluta redusert el-avgift. Finansministeren har gitt direktoratet frist til 1. november å ta stilling til spørsmålet. Det skriver E24.

Jensen er derimot ikke sikker på om det i det hele tatt er mulig å snu på flisa så sent i prosessen.

Skulle ikke legge seg opp i detaljene

digi.no spurte finansministeren i august hvorfor bitcoinutgravere skal få redusert el-avgift, all den tid de ikke bidrar med noe samfunnsnyttig.

– Å avgrense avgiftsreduksjonen ut i fra hva slags type data som lagres eller prosesseres har aldri vært utredet eller foreslått tidligere. Slik avgrensning gjøres heller ikke i Sverige, Danmark og Finland, svarte hennes statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til digi.no og fortsatte:

– Denne regjeringen mener at det er riktig å bruke mye krefter på å legge best mulig til rette for arbeidsplasser, vekst og innovasjon – og mindre krefter på å detaljstyring.

Lite arbeidsintensivt

Men etter skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (SP) har Jensen tilsynelatende moderert sitt synspunkt.

SPs finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik under fremleggelsen av Senterpartiets budsjett på Stortinget torsdag. Foto: Junge, Heiko

«Datasentre og blant annet aluminiumsproduksjon er kraftintensiv virksomhet og lite arbeidsintensivt. Følgelig vil det være relativt få arbeidsplasser per energienhet som brukes i slik virksomhet.

«Datasentre betaler el-avgift på lik linje med for eksempel vanlig industri, fjernvarmeproduksjon, næringsvirksomhet i tiltakssonen mv.», skriver finansministeren og fortsetter:

Innen 1. november

«Av spørsmålsstillingen forstår jeg at Senterpartiet ønsker å se kritisk på subsidieordninger ut fra hvor mange arbeidsplasser som skapes og samfunnsnytten av ordningene. Det har jeg selvsagt ingen problemer med.»

«Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet om å utrede innen 1. november 2018 om det er mulig og hensiktsmessig å avgrense den reduserte satsen slik at utvinning av kryptovaluta må betale ordinær sats.», avslutter Jensen.

Talsperson Gjermund Hagesæter for Kryptovalut sier til E24 at han tror full el-avgift bare vil føre til at selskapene som har sett til Norge for kryptovalutautgraving, vil flytte driften tilbake til for eksempel Kina og fortsette utgravningen på kullkraft om den gunstige ordningen forsvinner.

Fortsetter på kullkraft

– Det er ingen kraftførende industri som betaler full el-avgift i Norge. Om vi må betale full avgift er det ikke lenger interessant for store asiatiske aktører å etablere seg i landet, da gjør de heller samme jobben på kullkraft i Asia, sier Hagesæter som er tidligere finanspolitisk talsmann for Frp til E24.

Krypotvalut-mannen påpeker til næringslivsavisen at kraften som blir brukt til bitcoinproduksjon bare vil bli eksportert ut av landet om elektrisiteten ikke blir brukt her.

Gunnar Eskeland er professor ved Norges handelshøyskole i Bergen. Foto: Marit Hommedal

Ifølge ham skapes det både arbeidsplasser og skatteinntekter av bitcoinutgraving.

– Vås og sløsning

NHH-professor Gunnar Eskeland sa til digi.no i august at han mente bitcoinutgraving bare er «vås og sløsing» av skattebetalernes midler.

– Å grave ut Bitcoin gir oss ingen ting i hverken et energipolitisk eller miljøøkonomisk perspektiv. Her går det veldig mye energi tapt i spekulasjon.

– Dette er energi vi aldri får igjen, og som kunne blitt brukt på bedre ting – som for eksempel å erstatte fossil forbrenning i Europa,

– Om dette får fortsette kommer vi til å bygge energiproduksjon kun for å drive med utgraving. Det synes jeg er tull. Disse gravekostnadene er ren menneskelig konstruksjon, men energiforbruket er ekte nok, konstaterte han da vi snakket med ham i sommer.

Glipp av arbeidsplasser

Seniorøkonom Torbjørn Bull Jenssen i Menon Economics er Norges fremste ekspert på bitcoin. Han mener Norge vil gå glipp av arbeidsplasser og kompetanse om el-avgiften blir fjernet.

– Dette er ikke noe unikt fritak for bitcoin, men et unntak for kraftkrevende i industri som helhet. I den sammenheng kan man diskutere om man burde ha et fritak i det hele tatt. Det blir veldig rart når noen skal mene at noe er samfunnsnyttig, og noe annet ikke er det, konstaterte bitcoineksperten da vi snakket med ham i august.

– Fritaket fra el-avgift er for å sikre konkurransekraft, og det gjelder vel så mye for bitcoin-mining som for aluminiumsindustri.

– Aluminiumsindustrien har ikke fått fritak fordi man mener den er så bra for verden eller samfunnet, men fordi Norge skal være en konkurransedyktig lokalitet for næringsaktiviteten. Bitcoin-mining bør vurderes tilsvarende, sa han til digi.no.

Fornuftig økonomisk politikk

Torbjørn Bull Jenssen er analytiker i Menon Economics. Han har blant annet skrevet en masteroppgave om blokkjedeteknologi. Bilde: Menon

– At bitcoin-utgraving får fritak er fornuftig økonomisk politikk, i den grad fritaket for annen kraftkrevende industri er det.

– Selv om utvinningen er industriell med få mennesker involvert, og at det datamessig er en forholdsvis enkel prosess å gjennomføre, må vi ikke glemme at det ofte er store internasjonale selskaper som står bak.

– Dermed kan det vokse frem et tilstøttende næringsliv rundt denne industrien som vil ha et bredere nedslagsfelt, både ut fra de norske og de utenlandske aktørene.

– Ved å stoppe denne aktivitet ved å fjerne den reduserte el-avgiften kun for kryptovalutautgraving, kan Norge risikere å skyve fra seg kompetansemiljøer og næringsliv som er i en tidlig utviklingsfase.

– Noe som igjen gjør at vi risikerer å gå glipp av en mulighet til å bygge opp denne kompetansen i Norge. Er dette en risiko vi er villig til å ta? spurte Bull Jensen.