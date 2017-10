Forbrukerombudet kaller produsenter av GPS-klokker inn på teppet

Forbrukerombudet mener to produsenter av GPS-klokker for barn bryter markedsføringsloven og ber dem forklare seg.

31. oktober er produsentene kalt inn til et møte hos Forbrukerombudet.

– Vi lurer på i hvor stor grad foreldrene rent faktisk kan føle seg trygge på at klokkene gir korrekt informasjon om hvor barnet er. Hvis klokkene ikke kan angi for eksempel «trygge» soner 100 prosent korrekt, kan det gi foreldrene en falsk trygghet som potensielt kan sette barns sikkerhet i fare, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Innkallingen kommer dagen etter at Forbrukerrådet gikk ut med nyheten om at det var funnet alvorlige sikkerhetsfeil i flere GPS-klokker for barn. Som følge av funnene, har Forbrukerrådet klaget produsentene inn til både Datatilsynet og Forbrukerombudet for brudd på personopplysningsloven og markedsføringsloven.

Produsentene av tre forskjellige GPS-klokker er allerede varslet om funnene i Forbrukerrådets test. To av dem sier at problemene er løst, mens en tredje vedgår at enkelte klokker fortsatt er sårbare og ber brukerne ta kontakt slik at dette kan rettes opp i.