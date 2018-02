Forbrukerrådet: Nintendo bryter loven

Flere digitale spillplattformer krever at kjøper godkjenner at man mister angreretten i det man begynner å laste ned et spill. Men hos Nintendo er alle kjøp endelige, selv før et spill har blitt lansert på markedet, skriver NRK.

– Det er i strid med den europeiske lovgivningen. Før spillet er lansert har man rett til å angre på kjøpet. I det spilles lastes ned har man mistet retten, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet, til kanalen.

I en rapport fra Forbrukerrådet får flere spillplattformer kritikk for å være lite brukervennlige dersom man ønsker å angre et kjøp. Ofte må man fylle ut et skjema eller kontakte brukerstøtte for å avbryte handelen.

De plattformene som ble testet var Battle.net, Origin, Steam, Uplay, Playstation Store, Xbox Store og Nintendo eShop. Det var sistnevnte som fikk kraftigst kritikk.

Forbrukerrådet har derfor sendt et brev til Nintendo of Europe og bedt dem innføre angrerett. De ber også om en juridisk begrunnelse dersom de ikke vil gjøre det.

Nintendo Europe bekrefter overfor NRK at de har mottatt henvendelsen fra Forbrukerrådet, men har foreløpig ikke kommentert saken.