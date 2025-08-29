Forbrukerrådet: Snapchat trener sin KI på brukernes innhold uten å si ifra

Snapchat har lagt inn et automatisk samtykke om tillatelse til at de trener sin kunstige intelligens på brukernes innhold. De informerer heller ikke om at de bruker innholdet fra Snapchat-appen på denne måten.

Det forteller fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet i et intervju med NRK.

Myrstad mener måten Snapchat gjør dette på, kan være ulovlig.

– Strider mot prinsipper

– Vi mener det strider mot grunnleggende prinsipp i personopplysningsloven, og det kan også stride mot markedsføringsloven. Brukerne har krav på informasjon, de har krav på valgfrihet, og disse innstillingene skal være avskrudd inntil vi skrur de aktivt på, sier han.

Slik det er nå, må man selv gjøre jobben med å åpne innstillingene på Snapchat, skrolle ned til «innstillinger for generativ AI», og slå av tillatelsen til KI-trening.

Har man først åpnet denne posten i Instillinger-menyen, kan man lese at Snapchat oppgir at de kan bruke opplysninger fra Stories, Snapmap og Spotlights.

Det betyr at alt du legger ut offentlig av bilder, videoer, lyd og tekst, kan brukes til å trene Snapchats kunstige intelligens – det gjelder altså alt innhold du deler utenfor vennelisten din.

NRK har sendt Snapchat en rekke spørsmål om KI-treningen, men skriver at Snapchat ikke har villet svare på spørsmålene.

Meta og Reddit trener

Snapchat er ikke de første som trener kunstig intelligens på brukerskapt innhold uten å legge til rette for at brukerne godtar dette først.

I juli kunne Digi fortelle at Meta nå bruker tekst og bilder i Messenger-meldinger til trening av Metas kunstige intelligens. Meta opplyser om dette i sitt hjelpesenter, hvor de også advarer mot å dele sensitiv informasjon på Messenger. Men funksjonen er slått på som grunninnstilling og må aktivt slås av av brukerne.

Da fildelingstjenesten We Transfer oppdaterte brukervilkårene sine i sommer, hadde de en formulering om at de kan bruke innhold til flere formål, «inkludert for å forbedre ytelsen til maskinlæringsmodeller som forbedrer vår prosess for innholdsmoderering».

We Transfer avviser imidlertid at de bruker noen form for kunstig intelligens til å behandle innhold som deles via tjenesten, og de har nå fjernet formuleringen fra brukervilkårene.

I juni saksøkte et sosialt medium selv en aktør for la brukernes innhold trene opp kunstig intelligens. Reddit mener KI-selskapet Anthropic ulovlig har brukt innhold fra Reddit-brukere til å forbedre Chat GPT-konkurrenten Claude.

Reddit har imidlertid tidligere inngått avtaler med blant annet Google og Open AI som lar dem trene sine systemer på Reddit-innhold.