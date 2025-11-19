Ut mot EU-forslag: – Vil gjøre nordmenn mindre trygge på nett

EU-kommisjonen er svært nær å foreslå ganske omfattende endringer i Europas digitale regelverk.

Målet er å forenkle reglene for personvern, cybersikkerhet og kunstig intelligens. Det skal «lette den administrative byrden» mener EU-kommisjonen.

Et lekket dokument som skal inneholde det som kan være forslaget til en «digital omnibus», en helhetlig regelverksforenkling, har imidlertid skapt sterke reaksjoner.

Ifølge Politico har EU-kommisjonen sagt at forslaget «kutter unødvendig fett» gjennom målrettede endringer, men Politico skriver at utkastene til forslaget tyder på at det er planlagt vidtrekkende endringer i personvernforordningen som vil være til fordel for KI-utviklere.

Fjerner rettigheter

Forbrukerrådet viser i en pressemelding til lekkasjen av forslaget «Digital Omnibus Package» i forrige uke, som EU-kommisjonen viser til som en forenkling av teknologilovverkene.

Forbrukerrådet mener at forslaget i praksis er en avvikling av de grunnleggende rettighetene som blant annet skal sikre personvernet.

– Dette vil gjøre den dominerende forretningsmodellen på internett lovlig. Det vil tillate den kommersielle sporingen vi har prøvd å begrense, og som GDPR var ment å stoppe, sier fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad i Forbrukerrådet til NRK.

De frykter forslaget vil legitimere omfattende kommersiell overvåking.

– EUs digitale lovverk har satt en internasjonal standard for beskyttelse. Dersom disse vannes ut, vil det gjøre norske forbrukere mindre trygge på nett, samtidig som det vil øke teknologigigantenes makt over vår digitale infrastruktur og samfunnet ellers, skriver Forbrukerrådet, flere organisasjoner og enkeltpersoner i oppropet mot EU-forslaget.

Nå har de, sammen med 47 andre organisasjoner og privatpersoner, sendt et brev til regjeringen og Karianne Tung, der de ber norske myndigheter verne om grunnleggende digitale rettigheter.

Det er ventet at forslaget fra EU-kommisjonen blir lagt frem onsdag. Lekkasjen kan være en foreløpig versjon, og det kan være gjort både små og store endringer før den endelige versjonen legges frem.