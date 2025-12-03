Regjeringen vil ikke gi Stortinget innsyn i Telenors Myanmar-exit

Komiteen ga i forrige uke regjeringen en uke på å utlevere dialogen med Telenor om Myanmar-uttrekkingen og militærjuntaens bruk av teleselskapets persondata. Onsdag kom svaret.

– En praksis som innebærer at eierdialogen ikke lenger vil være fortrolig mellom departementet som eier og selskapet, alene av den grunn at staten er eier i selskapet, vil trolig innebære at selskapene blir betydelig mer tilbakeholdne med å gi informasjon til staten som aksjeeier, skriver næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Hun skriver videre at dette blant annet kan gjøre det vanskeligere for staten å være en aktiv og utfordrende eier i tråd med eierskapsmeldingene.

Komitéleder Amundsen sier han forventet at komiteen ville få dokumentene som er etterspurt, og at det for ham er «innlysende at komiteen har rett på innsyn».

Komiteen rettet først i oktober flere spørsmål tilknyttet Telenors virksomhet da datterselskapet Telenor Myanmar utleverte sensitive data om innbyggere i landet etter militærkuppet i 2021.

Myndighetene fikk tilgang til persondata om hundrevis av opposisjonelle og andre som sto i fare for å bli pågrepet, har NRK avdekket.

– Dette er en svært alvorlig sak som mangler sidestykke i norsk historie. Et statseid norsk selskap har bistått et brutalt militærregime med kundeinformasjon om opposisjonelle, noe som i verste fall kan ha ført til henrettelser, sier Amundsen.

– Det er derfor avgjørende for komiteen å få klarhet i hva regjeringen gjorde og ikke gjorde i sin eierskapsdialog med Telenor om Myanmar, legger han til.