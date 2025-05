Foreldre frustrert over digitale løsninger i skolen

Det viser en undersøkelse utført av Opinion for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), melder Dagsavisen.

Undersøkelsen, som omfatter 1000 foreldre med barn i grunnskolen, viser at hele 46 prosent mener digitale verktøy kompliserer oppfølgingen av skolearbeidet. 43 prosent sier de mangler tilgang til plattformene som brukes, og derfor ikke kan følge med på innleveringer eller lærernes vurderinger av barnas arbeid.

Bare 18 prosent av foreldrene mener oppfølgingen er blitt enklere.

– Dette er nedslående tall, som viser at det er et stort misforhold mellom myndighetenes forventning til foreldrenes involvering i barnas skolearbeid, og hvilken mulighet foreldrene opplever at de har til å følge opp, sier FUG-leder Ståle Sand Kalkvik til Dagsavisen.

Hun påpeker at den nye Opplæringsloven framhever betydningen av at barn og foreldre skal involveres i skolens arbeid og få nødvendig informasjon. Undersøkelsen slippes i forkant av Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring, som starter i Trondheim torsdag.