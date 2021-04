Forrester: Nå har halvlederindustrien blitt spennende igjen

Etter en rekke år hvor det har vært langt mellom de spennende nyhetene, er situasjonen nå en helt annen. Det er stor mangel på mange databrikker, det er flere store oppkjøp på trappene, prosessorer med Arm-arkitektur er på god vei til å få fotfeste i PC-markedet, AMD lykkes stadig bedre i konkurransen mot Intel, som på sin side sliter såpass med produksjonsteknologien at selskapet for første gang har overlatt noe av produksjonen til andre.

Det er også stor mangel på GPU-er (grafikkprosessorer), noe blant annet skyldes økt utvinning av kryptovaluta og økende bruk av GPU-er i forbindelse med kunstig intelligens. Dessuten har PC-markedet vokst kraftig det siste året, noe som har ført til økt etterspørsel etter prosessorer.

I et blogginnlegg skriver forskningsdirektør i analyseselskapet Forrester, Glenn O'Donnell, at selskapet ikke har vært særlig opptatt av halvledermarkedet på mange år, rett og slett fordi hele bransjen hadde blitt ganske kjedelig.

Har snudd helt

Nå er situasjonen altså en helt annen. Halvlederindustrien har plutselig blitt viktig også for politikere på internasjonalt nivå.

Mest bekymring er det for tiden brikkemangelen som forårsaker. Dette er også et sentralt tema i blogginnlegget til O'Donnell. For mens Cisco-toppsjef Chuck Robbins sier til BBC at det verste er over innen seks måneder – og enda bedre om 12 til 18 måneder, så mener O'Donnell at det vil ta lengre tid enn som så.

– Fordi etterspørselen vil forbli høy og leverandørene vil forbli innskrenket, forventer vi at mangelen vil fortsette gjennom hele 2022 og inn i 2023. PC-bølgen vil stilne litt i det kommende året, men ikke mye. Forbruket på datasentre vil ta seg opp igjen etter et bedrøvelig 2020, og databehandling på kant («edge computing») vil bli det nye gullrushet innen teknologi. Koble det med et ustoppelig begjær for å instrumentere alt, sammen med fortsatt vekst innen nettsky og kryptovalutautvinning, så ser vi ikke annet enn oppgangstider for brikkeetterspørselen framover, skriver O'Donnell.

Mange valgmuligheter

I denne perioden vil det kunne være vanskelig for både virksomheter og forbrukere å få tak i teknologiproduktene de ønsker. O'Donnell har samme andre Forrester-analytikere satt sammen en liste med hele åtte alternative valgmuligheter de potensielle kundene står overfor.

Listen er ikke nødvendigvis uttømmende. Vi har gjengitt dem i kortform nedenfor: