Forsikringsselskap avslørte KI-juks: – Et økende problem

Forsikringsselskapet Fremtind avdekket forsikringssvindel for 175 millioner kroner i 2025, og svindelforsøk ved bruk av KI-bilder er avdekket.

Et nylig eksempel var en skademelding der en kunde la ved bilde av et par ødelagte briller.

– Bildet var åpenbart KI-generert. Blant annet hadde brillene tre brillestenger. Dette viser at KI-generert dokumentasjon er et økende problem i svindelsaker, sier Therese Hofstad-Nielsen, som er skadeforebygger i Fremtind, i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Statsbygg trapper opp teknologisatsingen. Lyser ut en rekke IT-stillinger

Fra 2024 til 2025 har svindelforsøk økt med 12 prosent. Fremtind har som hovedregel at de politianmelder alle svindelforsøk som avdekkes.

– Vi håper det virker forebyggende. Mange risikerer mye for relativt små beløp. Konsekvensene kan være både bøter og fengsel, sier Hofstad-Nielsen.

Forsikringsselskapet avdekker mest svindel innen innbo-, reise- og motorforsikring. Forsikringssvindel skjer i alle aldersgrupper, og menn er overrepresentert.