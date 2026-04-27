Forsikringsselskap avslørte KI-juks: – Et økende problem

På dette KI-genererte bildet, som ble brukt i et svindelforsøk, har brillene fått tre brillestenger. Foto: Fremtind / Handout
NTB
27. apr. 2026 - 09:42

Forsikringsselskapet Fremtind avdekket forsikringssvindel for 175 millioner kroner i 2025, og svindelforsøk ved bruk av KI-bilder er avdekket.

Et nylig eksempel var en skademelding der en kunde la ved bilde av et par ødelagte briller.

– Bildet var åpenbart KI-generert. Blant annet hadde brillene tre brillestenger. Dette viser at KI-generert dokumentasjon er et økende problem i svindelsaker, sier Therese Hofstad-Nielsen, som er skadeforebygger i Fremtind, i en pressemelding.

Fra 2024 til 2025 har svindelforsøk økt med 12 prosent. Fremtind har som hovedregel at de politianmelder alle svindelforsøk som avdekkes.

– Vi håper det virker forebyggende. Mange risikerer mye for relativt små beløp. Konsekvensene kan være både bøter og fengsel, sier Hofstad-Nielsen.

Forsikringsselskapet avdekker mest svindel innen innbo-, reise- og motorforsikring. Forsikringssvindel skjer i alle aldersgrupper, og menn er overrepresentert.

