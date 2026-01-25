Kvinner ringer mest – menn bruker klart mest mobildata

Kvinner ringer og sender flest tekstmeldinger, mens menn bruker langt mer mobildata.

I desember ringte kvinner i snitt tre flere samtaler enn menn. Ringemønsteret varierer imidlertid med alder. Menn ringer mest som unge voksne, mens kvinner ringer mest mellom 30 og 50 år. I høyere alder holder kvinner et høyt ringevolum helt opp mot 90-årsalderen, mens menns ringeaktivitet faller markant etter fylte 70.

– I alderen 30 til 50 år ringer kvinner mer enn menn, noe som trolig henger sammen med koordinering av familieliv, sier Rikke Klonteig Nielsen, som er leder for mobil privatmarked i Telenor.

Kvinner er også de klart ivrigste SMS-brukerne. I snitt sender kvinner 67 tekstmeldinger i måneden, mot menns 41. Forskjellen starter tidlig: Jenter i barneskolealder sender dobbelt så mange SMS som gutter.

Når det gjelder databruk, er bildet motsatt. Menn bruker i snitt 60 prosent mer mobildata enn kvinner. Forskjellen oppstår allerede i tenårene og holder seg gjennom hele livet.

– Gutter strømmer og gamer mer enn jenter, og strømming krever betydelig mer data enn bruk av sosiale medier, sier Nielsen.

Tallene viser også at menns ringeaktivitet halveres etter fylte 60 år, mens kvinners bruk holder seg mer stabil. Ifølge Telenor kan dette tyde på at menns kommunikasjon i større grad er knyttet til yrkesaktivitet.

Tallene er basert på aggregert faktisk mobilbruk i Telenors nett i desember.