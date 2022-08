Forsinket Android 13 fører til forsinkelser hos Samsung

I juli skrev vi at Android 13 mest sannsynlig var klart i August. Nå ser det ut som den nyeste Android-versjonen ikke blir sluppet før i September. Det får igjen følger for Samsungs oppdateringer, skriver Sammobile. I informasjon om Android sikkerhetsoppdateringer skriver Google at AOSP-versjonen (Android open source project) av operativsystemet vil slippes med en sikkerhetsoppdatering fra september.

Det var forventet at Samsung skulle slippe sitt beta-program for One UI 5.0 i Juli. Det skjedde ikke. Google er mest sannsynlig grunnen til forsinkelsene hos Samsung. Sam Mobile har tidligere spekulert om Samsung venter til Google slipper sin stabile versjon av operativsystemet.

Samsung har ikke kommet med noe informasjon om når de har tenkt å slippe betaversjonen av One UI 5.0, men selskapet hintet til at det nærmer seg. Sam Mobile forventer at Samsung, som følge av Googles forsinkelse må utsette å sende ut oppdateringer til sine telefoner fra oktober, som fler har forventet, til november i år.