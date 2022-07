Om noen uker er Android 13 klar for forbrukerne

Android 13 er snart klart for forbrukerne. Onsdag slapp Google den siste beta-versjonen av operativsystemet, skriver Ars Technica. Google opplyser i en bloggpost at den endelige versjonen av Android 13 bare er uker unna.

Sammenliknet med versjon 12 er Android 13 en relativt liten oppdatering, som fokuserer på små forbedringer og nettbrett-funksjonalitet. Blant forbedringene skriver Google at de legger til ny personvernfunksjonalitet og støtte for standarder som HDR video, Bluetooth LE Audio og MIDI 2.0 over USB.

Google har vært raskere med å slippe Android 13 enn 12. Det var ventet allerede i februar at operativsystemet skulle slippes i august i stedet for i oktober, som forgjengeren. Det ser nå ut til å stemme.

Dette er noen av nyhetene i Android 13: