Linux-plattformen har av mange blitt ansett som en vesentlig sikrere plattform enn både Windows og MacOS, men Linux-folket er ikke lenger skånet på samme måte som tidligere. Faktisk blir plattformen mer utrygg i et høyt tempo, ifølge en ny rapport.

VPN-leverandøren Atlas VPN opplyser nå at mengden ny skadevare til Linux-plattformen økte med hele 50 prosent i løpet av 2022, sammenlignet med året før.

Nedgang på alle andre plattformer

Antallet nye skadevareutgaver som ble oppdaget i fjor, lå på litt over 1,92 millioner, opp fra rundt 1,29 millioner året før. Analysene er basert på statistikk utarbeidet av AV-Atlas, en plattform som spesialiserer seg på etterforskning av cybertrusler.

Det interessante er at antallet nye trusler på de øvrige plattformene opplever en markant nedgang for tiden. Samlet på de andre store plattformene gikk antallet registrerte, nye skadevareutgaver ned med hele 39 prosent – fra 121,6 millioner i 2021 til 73,7 millioner i 2022.

Ny skadevare på Android-plattformen, til tross for stadig nye trusler, hadde en stor nedgang på 68 prosent. I 2021 lå antallet på 3,4 millioner på den mobile plattformen, mens i fjor var dette tallet redusert til 1,1 millioner.

Ikke overraskende er det fremdeles Windows som troner på toppen når det gjelder skadevare, og det med solid margin. I 2022 ble det oppdaget 70,7 millioner nye skadevareutgaver til Windows-plattformen. Dette er riktignok en markant nedgang på 40 prosent fra året før, da tallet lå på 116,95 millioner.

Oversikten viser økningen av Linux-skadevare de seneste årene. Foto: Atlas VPN

Ennå relativt trygg

Ifølge Atlas VPN står Windows for rundt 95 prosent av all skadevare, noe som får selskapet til å konkludere med at Linux fremdeles er en meget trygg plattform – til tross for den store oppgangen.

– Alt i alt er Linux fremdeles et høyst sikkert operativsystem. Åpen kilde-aspektet ved Linux legger til rette for konstant evaluering fra teknologisamfunnet, noe som fører til færre sikkerhetsmessige sårbarheter som kan utnyttes, skriver Atlas VPN.

Likevel peker selskapet på at tallene indikerer at trusselaktører i økende grad retter seg mot Linux-plattformen og at brukere av operativsystemet bør være klar over at trusselbildet er i endring.

Den aller tryggeste plattformen er fremdeles MacOS. På denne plattformen ble det «bare» oppdaget 12.584 nye skadevareutgaver i 2022, en nedgang på 26 prosent fra året før, da tallet lå på 17.061.

I fjor advarte også Microsoft mot en økning i Linux-skadevare, som ifølge selskapet har sammenheng med utbredelsen til IoT-enheter. Microsoft omtalte da en botnett-trojaner rettet mot IoT-enheter som i løpet av det første halvåret i fjor økte med over 250 prosent i omfang.