Forskere: – Android samler inn 20 ganger mer data enn iOS

Det er kjent sak at mobiltelefoner sanker inn mye forskjellig informasjon om brukeren, men en ny studie tyder på at det er vesentlige forskjeller i hvor mye data som høstes mellom de to hovedaktørene på markedet. Det skriver blant andre Ars Technica.

En studie utført av forskere ved Trinity College i Irland konkluderer med at Android sender mye mer data til Google enn konkurrenten iOS sender til Apple.

20 ganger mer

Forskerne gjennomførte en rekke tester med en Android-telefon av typen Pixel og en iPhone som begge var minimalt konfigurert og kun opererte med standardinnstillinger.

Nettverksaktiviteten ble målt under en rekke forskjellig omstendigheter, blant annet etter fjerning og reinstallering av SIM-kortet, etter fabrikk-tilbakestilling av mobilen, og mens mobilen forble urørt i flere dager. Aktiviteten ble også målet etter åpning og lukking av app-butikkene og innstillingsmenyene.

– Når mobilene ikke er i bruk sender Pixel-telefonen rundt 1 MB med data til Google i løpet av 12 timer, mens iPhone sender 52 KB til Apple, så Google samler rundt 20 ganger mer data enn Apple, skriver forskerne.

Begge samler imidlertid inn mye data. Ifølge studien deler både Android og iOS data med Apple og Google hvert 4,5 minutt i snitt, deriblant IMEI-nummeret (International Mobile Equipment Identity), serienummer, SIM-serienummer og IMSI-nummer (international mobile subscriber identity).

Begge deler også telemetri, eller måledata, også når brukeren eksplisitt velger dette bort, sier forskerne. Det pekes på at både iOS og Android oppretter flere nettverksforbindelser via forhåndsinstallerte apper og tjenester, selv om disse aldri har blitt åpnet eller benyttet.

Google ikke enig

Ved å installere SIM-kort genereres det forbindelser hos begge telefonene som deler SIM-detaljer med Apple og Google, og bare ved å bla gjennom mobilens innstillingsmeny opprettes det flere ulike nettverksforbindelser, observerer forskerne.

Google var altså likevel verstingen når det gjelder selve volumet til dataene, men Google selv bestrider resultatene i den nye studien. I en uttalelse gjengitt av Ars Technica betviler selskapet blant annet metodologien til forskerne.

– Denne forskningen skisserer hvordan smarttelefoner fungerer. Moderne biler sender regelmessig grunnleggende data om kjøretøyets komponenter, sikkerhetsstatus og serviceplan til bilprodusenten, og mobiletelefoner fungerer på en lignende måte, heter det i uttalelsen.

Det understrekes i studien at datainnsamling ikke i seg selv er en trussel for personvernet. Problemet oppstår imidlertid når data kan knyttes til en spesifikk bruker, noe forskerne sier er mulig på grunn av den høye hyppigheten av nettverksforbindelser på begge plattformer. Det gjør det igjen mulig med sporing av enhetenes lokasjon over tid.

Mer teknisk informasjon om funnene og metoden som forskerne brukte i studien finner du i selve forskningsdokumentet.