Forskere: Derfor er Starlink en trussel

Den satellittbaserte internettjenesten Starlink har så langt vært en stor suksess, men konseptet har også sine kritikere. Nå har forskere begynt å lufte sine bekymringer rundt Starlink.

Nettstedet Space.com rapporterer at den seneste generasjonen Starlink-satellitter produserer så mye radiostøy at de kan legge hindringer i veien for det vitenskapelige arbeidet som utføres av astronomer.

32 ganger mer radiostøy

Forskere hos det nederlandske instituttet for radioastronomi, Astro, hevder i en pressemelding at Starlink-satellittene lekker hele 32 ganger mer uønskede radiobølger enn den forrige generasjonen satellitter.

Instituttets hovedoppgave er å drifte radioteleskopet Low-Frequency Array (LOFAR), et av de mest avanserte og sensitive radioteleskopene i verden. Radioteleskoper er, i motsetning til optiske teleskoper, designet for å fange opp radiobølger og fenomener i verdensrommet som ikke er direkte synlige.

Astro gjennomførte nylig to lengre observasjonsøkter med LOFAR som dekket en rekke ulike radiofrekvenser, og de registrerte såkalt UEMR-stråling (unintended electromagnetic radiation) fra nesten samtlige av Starlink-satellittene – inkludert førstegenerasjonssatellittene.

– Sammenlignet med de svakeste astrofysiske kildene vi observerer med LOFAR, er UEMR fra Starlink-satellittene ti millioner ganger sterkere, skriver Astro og fortsetter:

– Denne forskjellen er lik forskjellen mellom de svakeste stjernene som er synlige for det blotte øye og lysstyrken til fullmånen. Siden SpaceX sender opp rundt 40 andregenerasjons Starlink-satellitter hver uke, blir dette problemet stadig verre.

Anses som voksende trussel

Forskerne erkjenner at de nye andregenerasjonssatellittene er designet for å øke internettilknytningen og tilby kommunikasjonstjenester, men at de utilsiktede radiobølgeutslippene er en «voksende trussel» mot astronomiske observasjoner.

Instituttet tar til orde for et nærmere samarbeid mellom satellittselskaper, reguleringsmyndigheter og det vitenskapelige miljøet for å utarbeide effektive strategier for å minske problemet.

– Planer viser at antallet satellitter som sendes ut i bane, kan komme opp i mer enn 100.000 innen utgangen av tiåret. Eskaleringen i radiobølgeutslipp fra lavbanesatellitter reiser alvorlige bekymringer for fremtiden til astronomisk forskning, advarer instituttet.

Andregenerasjonssatellittene som Astro refererer til, er kjent som «V2 mini». Disse begynte å komme på plass i februar 2023 og er en nedskalert utgave av fullstørrelsesutgavene av andregenerasjonssatellittene som skal skytes ut på et senere tidspunkt – og som formodentlig vil produsere enda mer radiostøy.

Den neste generasjonen Starlink-satellitter er designet for å sendes opp med SpaceX' kommende, nye farkost Starship.

Som Digi nylig fortalte, har Starlink nå fått offisiell tillatelse fra FCC til å oppgradere konstellasjonen sin med de nye andregenerasjonssatellittene.