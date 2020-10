Forskere lagret data i ett enkelt molekyl: Kan legge grunnlaget for ny datateknologi

Et sentralt ledd i å bringe datateknologien videre er å finne frem til alternativer til dagens silisium-baserte løsninger, som nå begynner å nærme seg sine innebygde, fysiske begrensninger.

På dette feltet skjer det stadig eksperimentelle fremskritt, og nå melder blant andre Engadget om et gjennombrudd som har brakt oss nærmere det som kalles «molekylære» datamaskiner.

Bryter av ett molekyl

Ved Yale University har forskere nemlig lykkes i å fremstille en bryter av ett enkelt molekyl, noe forskerne selv sier kan danne en plattform for ekstremt små lagringsenheter – og potensielt vesentlig mer avansert datateknologi.

Forskernes fremgangsmetode innebar i korte trekk å putte et atom av grunnstoffet gadolinium inn i et 32-siders karbonmolekyl, kalt «buckyball» på engelsk.

Ved å sette dette inn i en transistorstruktur var det mulig for forskerne å observere energitilstandene til enkeltelektroner og bruke et elektrisk felt til å endre energitilstandene fra én stabil tilstand til en annen – og dermed bruke konstruksjonen som en slags minneenhet.

– Det viktige er at det viser at du kan skape to tilstander i et molekyl som forårsaker en spontan polarisering og to tilstander det kan veksles mellom. Og dette kan gi folk den idéen at man kanskje kan krympe minne ned til bokstavelig talt molekylnivå. Nå som vi forstår at vi kan gjøre dette, kan vi gå videre til mer interessante ting, sier en av forskerne som jobbet med prosjektet.

Ikke brukbart ennå

Forskerne understreker at den eksperimentelle løsningen ikke er anvendbart til praktiske applikasjoner ennå, og de tvil naturlig nok gå lang tid før vi eventuelt får se teknologien i aksjon. Eksperimentet beviser likevel at den underliggende vitenskapen er mulig.

Det jobbes på flere fronter for å finne alternativer til silisiumteknologien. I sommer meldte digi.no om norske forskere som arbeider med å utvikle nye materialer som kan legge grunnlaget for ny elektronikk, og ikke minst har det todimensjonale karbonstoffet grafén vekket stor interesse som en mulig arvtaker.