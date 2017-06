Forskere vurderer å kjøpe informasjon fra hackergruppen The Shadow Brokers

Hackergruppen The Shadow Brokers er villige til å selge en liste over sikkerhetshull, skriver BBC.

Hvis disse hullene ikke blir funnet og rettet, kan det bli en svært dyr affære for både bedrifter og myndigheter over hele kloden. Det har derfor oppstått en debatt omkring hva som er det riktige å gjøre – å kjøpe informasjonen så man kan få rettet problemet, men samtidig støtter hackerorganisasjonen – eller om man skal la være.

The Shadow Brokers vil selge informasjonen for 100 Zcash (rundt 200 000 kroner), en ikke-sporbar onlinevaluta. De bør tas på alvor, mener Matthew Hickey fra kybersikkerhetsselskapet Hacker House.

– Vi har tidligere sett troverdige trusler fra The Shadow Brokers, forklarer han og utdyper at The Shadow Brokers også tidligere har hatt lignende lekkasjer av sikkerhetshull som blant annet advarte om risikoen for WannaCry.

Matthew Hickey har nå startet en crowdfunding-kampanje der man kan støtte hans kamp for å få utlevert de potensielle sikkerhetshullene.

– Sinnsykt å finansiere kriminelle

Det er imidlertid mange meninger om hva som er riktig å gjøre når man har med hackere å gjøre, og langt fra alle støtter Matthew Hickeys kampanje.

– Det er sinnsykt at folk og virksomheter finansierer kriminelle, skriver IT-arkitekt Kevin Beaumont på Twitter.

Spørsmålet er om risikoen er størst ved å finansiere en enkelt hackergruppe, eller å la vinduet stå åpent for fremtidige hackere, mener Hickey, og avslutter:

– Hvis vi får samlet pengene og kjøper verktøyene, så kan det sørge for at de ikke havner i hendene på kriminelle.

